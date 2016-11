Trump trifft seinen scharfen Kritiker Romney

Kandidat fürs Außenministerium?

Händeschütteln mit dem neuen Außenminister? Trump begrüßt Mitt Romney, rechts der künftige Vize-Präsident Mike Pence.

Bedminster - Bietet der künftige US-Präsident Donald Trump seinem schärfsten innerparteilichen Kritiker Mitt Romney das Amt des Außenministers an? Beide Republikaner haben sich am Samstag getroffen.

+ Trump und Romney (.) trafen sich am Samstag. © AFP Der künftige US-Präsident Donald Trump hat am Samstag einen seiner schärfsten innerparteilichen Kritiker im Wahlkampf, den Ex-Gouverneur von Massachusetts Mitt Romney, getroffen. Spekulationen zufolge könnte Trump dem gemäßigten Romney das Amt des Außenministers anbieten. Trump, der zurzeit sein Kabinett zusammenstellt, hatte in seinen bisherigen Personalentscheidungen zumeist sehr konservativen Hardlinern den Zuschlag gegeben.

So reagierten denn auch Demokraten und Bürgerrechtler mit Entsetzen auf Trumps bisherige Entscheidungen. Die „New York Times“ sprach von einem Team, das den Status Quo wie ein Bulldozer niederwalzen werde. Die Entscheidung für Session sei eine „Beleidigung für die Justiz“, Flynns Nominierung „alarmierend“.

Zwischen Trump und Romney flogen im Wahlkampf die Fetzen

Es ist auch möglich, dass sich Trump mit dem Treffen lediglich nach außen versöhnlich zeigen wollte. Romney, vor vier Jahren selber Präsidentschaftskandidat, hatte Trump im Wahlkampf unter anderem als Schwindler, Betrüger und Tyrannen bezeichnet. Der Multimilliardär Trump nannte ihn im Gegenzug einen Versager.

Das ganze Wochenende über soll Trump Gespräche mit möglichen Anwärtern auf Regierungspositionen geplant haben. So stand am Samstag auch ein Treffen mit dem pensionierte General James Mattis an, der früher Chef des US-Zentralkommandos war und als möglicher Verteidigungsminister gehandelt wird.

Am Sonntag wollte Trump mit dem früheren New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani zusammenkommen, der ebenfalls Außenminister werden will. Außerdem war ein Gespräch mit New Jerseys Gouverneur Chris Christie geplant, den Trump kurz nach seinem Wahlsieg als Chef seines Übergangsteams eingesetzt hatte.

Streit um „Trump University“ beigelegt

Der designierte Präsident legte unterdessen einen Rechtsstreit um dubiose Geschäftspraktiken seiner „Trump University“ mit einem Millionenvergleich bei. Er erklärte sich zu einer Zahlung von 25 Millionen US-Dollar bereit, wie der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman mitteilte. Trump selber twitterte am Samstag, er habe sich dazu entschieden, „weil ich mich als Präsident ganz auf unser Land konzentrieren muss“.

Trump wurde in Sammelklagen und einem von Schneiderman angestrengten Verfahren beschuldigt, mehr als 6000 Studenten mit falschen Versprechen geprellt und um 40 Millionen Dollar gebracht zu haben. Trump selbst habe daran fünf Millionen Dollar verdient, so der Vorwurf Schneidermans. Die „Trump University“ warb damit, Studenten zu erfolgreichen Immobilienprofis und Geschäftsleuten auszubilden. Es handelte sich aber nicht um eine echte Universität mit anerkannten Abschlüssen, weshalb der Name geändert werden musste.

