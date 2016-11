Kommentar zu BASF und EU: Biotop für Steuersünder

BASF soll Steuerschlupflöcher genutzt und so in fünf Jahren mehr als 900 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben, werfen die Grünen dem Chemieriesen vor. Die die EU ist daran nicht unschuldig. Ein Kommentar von Barbara Will

Dass große US-Konzerne wie Apple und Google Gewinne in europäischen Steuerparadiesen bunkern, hat sogar EU-Kommissarin Margrethe Vestager auf den Plan gerufen. Nun haben sich die Grünen im EU-Parlament den deutschen BASF-Konzern vorgenommen und zeigen: Wenn es um Steuervermeidung geht, sind europäische Konzerne nicht feiner als ihre Rivalen aus Übersee, höchstens findiger. Dass sich die Fraktion ausgerechnet den Chemieriesen herauspickte, heißt nicht, dass dieser das einzige schwarze Schaf in einer Herde fiskalischer Unschuldslämmer ist. BASF ist vielmehr der Prototyp eines erfolgreichen, weltweit agierenden Konzerns mit komplexen Lieferketten und Beteiligungen. Steuerschlupflöcher finden sich in einem solchen Umfeld immer.

BASF hat die Steuergesetze vermutlich nicht gebrochen, aber auf jeden Fall ausgenutzt. Mehr noch: Der Konzern führt die EU als Biotop für Steuersünder vor, als Gemeinschaft, die in wichtigen Wirtschaftsfragen geschlampt hat. Eine EU-weit einheitliche Unternehmensbesteuerung könnte viele Schlupflöcher stopfen. Die Frage ist, ob alle Länder das wollen, können sie doch mit niedrigen Steuern gut Konzerne anlocken: Beim Geld hört die Gemeinschaft auf.