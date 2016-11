Bizarrer Auftritt bei Anne Will: Grenzen der Freiheit

Kommentar zum ARD-Talk am Sonntag

Warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen? Das war Thema beim Polittalk bei Anne Will. Für heftige Debatten sorgten der Auftritt und die Thesen der vollverschleierten Nora Illi. Dazu ein Kommentar von Nachrichtenredakteur Peter Klebe.

Es war ein bizarrer, ratlos machender Auftritt, den die Frauenbeauftragte des „Islamischen Zentralrats Schweiz“ bei Anne Will an den Tag legte. Dass die zum Islam konvertierte Nora Illi vollverschleiert mit einer Niqab in der Talksendung saß, war zunächst verwirrend und ungewohnt. Das war aber nicht das Schlimmste. Denn zur Diskussionskultur in einem freien Land gehört es auch, fremdartiges Aussehen hinzunehmen. Die Redaktion von Anne Will wollte sich bei der Debatte, warum sich immer mehr junge Menschen radikalisieren, nicht dem Vorwurf aussetzen, Muslime nicht ausreichend zu Wort kommen zu lassen.

So weit, so gut. Aber die abstrusen Thesen, die Nora Illi ungebremst von der hilflos agierenden Moderatorin von sich gab, haben kein Millionenpublikum verdient. Sie schwadronierte von der Selbstentfaltung der Frau unter dem Schleier, für sie sei der Niqab Freiheit. Die Konvertitin nennt den Krieg eine „bitterharte Langzeitprüfung“, versucht, die Kriegsverbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat mit der „Konsumgier des Westens“ zu rechtfertigen und Verständnis für junge Mädchen zu finden, die nach Syrien gehen. Der ebenfalls in der Sendung anwesende Psychologe Ahmad Mansour sprach zu Recht von „öffentlicher Kriegspropaganda“.

Bei der Verherrlichung von Krieg, Gewalt und Unterdrückung endet die Meinungs- und Religionsfreiheit. Die ARD muss die Frage beantworten, warum sie einer Vertreterin einer islamistischen Gruppe eine Plattform für die Rechtfertigung von Terror geboten hat.

