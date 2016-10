Kommentar zu Clintons E-Mail-Affäre: Gefundenes Fressen für Trump

Dass das FBI nun doch zu Hillary Clintons Dienstmails ermittelt, ist ein gefundenes Fressen für ihren Rivalen Donald Trump. Aber: Niemand weiß, was überhaupt in den Mails steht - außer dem FBI, kommentiert Frank Herrmann.

Es ist ein gefundenes Fressen für Donald Trump. Es mangelte ja nicht an Meinungsforschern, die ihm zehn Tage vor der Wahl schon keine Chance mehr zubilligen wollten. Manche schien nur noch zu interessieren, wie hoch die Niederlage ausfallen würde. Abgesehen davon, dass es töricht ist, eine Wahl für gelaufen zu erklären, bevor sie stattgefunden hat: Dank der Überraschungsaktion des FBI-Direktors hat Trump Aufwind bekommen. Bis zum 8. November wird nun kein Tag mehr vergehen, an dem er die Sache mit Hillary Clintons E-Mails nicht als Beleg dafür anführt, wie korrupt „das System“ sei, dem er den Kampf angesagt habe. Gerade weil Details fehlen, kann der Populist die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln bringen.

Mag sein, dass FBI-Chef James Comey nur seinen eigenen Ruf schützen wollte. Mag sein, dass er sich nach der Wahl nicht nachsagen lassen möchte, Fakten unter den Teppich gekehrt zu haben. Richtig ist auch, dass es die ganze Affäre nicht gäbe, hätte Hillary nicht einen fatalen Fehler gemacht.

Nur: Die Art, wie Comey den US-Kongress unterrichtete, hat einen Beigeschmack. Statt Fragen zu beantworten, warf er Fragen auf. Wer weiß, was in den Mails stand, die Huma Abedin, Hillarys Mädchen für alles, von ihrer Chefin oder aus deren Umkreis erhielt. Ging es um Staatsgeheimnisse? Oder ums Kaffee holen? Nun stochert jeder im Nebel - bis auf die Detektive des FBI, die es wissen müssen.