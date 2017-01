Kommentar zur Entrüstung über Simone Peter: Fragen sind erlaubt

Die Aufregung über die Kritik der Grünen-Chefin Simone Peter am Polizeieinsatz in Köln zeigt: Der Wahlkampf hat schon begonnen.

wenige Stunden nach ihrer Äußerung zum Kölner Polizeieinsatz trat Simone Peter am 2. Januar vor die Kameras und gab zu, dass sie sich etwas verfrüht zu Wort gemeldet habe. Das hätte sich die Grünen-Chefin sparen können, zu schön hatten sich ihre politischen Gegner da schon in Rage geredet. Diese Empörung hielt über Tage an – man hätte meinen können, Simone Peter habe die Grundfesten der Demokratie in Frage gestellt und nicht eine unpassende, aber immerhin doch erlaubte Anmerkung gemacht.

Denn: Wir sind hier nicht in der Türkei. Selbstverständlich dürfen Vertreter der Opposition in einer Demokratie Fragen stellen, auch zu Polizeieinsätzen, ohne dafür verbal gesteinigt zu werden. Die Entrüstung über Peter zeigt aber: Der Wahlkampf hat begonnen, er ist jetzt schon hitzig und hat mit der Inneren Sicherheit ein Thema so brisant wie lange nicht, das nach kühlen Köpfen verlangt.

Dabei verdecken Aufgeregtheiten den Blick auf wichtige Fragen: Wie unterscheidet man die hilfsbedürftigen Flüchtlinge von anderen, und zwar schneller als bisher? Was sind das für Nordafrikaner, warum treten sie in Massen auf und wie gehen deutsche Behörden künftig damit um? Antworten erwünscht – nicht nur von den Grünen, auch von jenen, die sich jetzt noch über die Grünen aufregen. coe@hna.de