Kommentar zu Girokonten: Schluss mit gratis

Die Zinsen sind niedrig, an Krediten verdienen Banken nicht mehr so gut wie einst. Viele Geldhäuser machen nun die Girokonten teurer. Doch als das Geschäftsmodell taugt das nicht - ein Kommentar von Barbara Will.

Die deutschen Geldhäuser rangieren das kostenlose Girokonto aus. Denn eine ihrer wichtigsten Gewinnquellen trocknet aus: Jahrelang lebten die Banken gut von der Differenz zwischen gezahlten Spar- und erhaltenen Kreditzinsen. Mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist es mit diesem Geschäft nicht mehr weit her.

In dieser Lage müssen die Banken an ein Problem ran, das sie sich selbst eingebrockt haben: Erst lockten sie Kunden mit Kontoführung zum Nulltarif, jetzt müssen sie ihnen beibringen, dass eine Dienstleistung einen Preis hat: Schluss mit gratis. Dabei war das Girokonto auch früher nicht wirklich kostenlos, denn die Kunden überließen der Bank unverzinste Einlagen, aber jetzt nützt ihnen dieses Geld nicht viel.

Doch ein paar Euro für Überweisungen und Kreditkarten werden auf Dauer die Bilanzen nicht retten. Die alten Geschäftsmodelle geraten durch die EZB, durch Online-Banken und neue Finanzdienstleister ins Wanken, neue Gewinnquellen sind auf die Schnelle nicht in Sicht. Die Banken werden Fusionen und Filialschließungen nicht vermeiden können.

Ihre Kunden arbeiten sich inzwischen in dröger Kleinarbeit durch Gebühren für Überweisungen, Überziehungen und anderes, um herausfinden, welches Konto am besten zu ihnen passt. Die neuen Gebühren haben eine Unübersichtlichkeit geschaffen – aber kein neues Geschäftsmodell.