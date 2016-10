Kommentar zu Halloween: Teil der Spaß Gesellschaft - aber nicht alles ist lustig

Es gibt Fürsprecher und Gegner des Kults um Halloween. Das Grusel-Event ist auch Ausdruck unserer ausufernden Spaßgesellschaft. Aber nicht alles ist lustig, kommentiert Peter Klebe.

Natürlich lösen die verkleideten Kinder, die heute Abend wieder von Haus zu Haus ziehen und lautstark „Süßes oder Saures“ verlangen, Schmunzeln aus. Ihre schaurig-schönen, leuchtend bunten Masken an einem langen, dunklen Herbstabend haben mittlerweile für viele Kultstatus.

Aber bei allem Verständnis für die Freude am Gruseln sollte nicht vergessen werden, dass hier auch eine Riesen-Kommerzwelle aus den USA zu uns geschwappt ist. Die Kassen der Süßwarenindustrie klingen, für sie ist es das drittwichtigste Fest nach Weihnachten und Ostern. Und Zigtausend Tonnen Kürbisse werden an den Mann gebracht. Wer die Bräuche nicht mitmacht, gilt schnell als Spielverderber. Man muss dabei sein.

Aber war da nicht noch etwas am 31. Oktober? Reformationstag etwa? Und darauf folgend die Tage des Gedenkens der Verstorbenen? Die Kirche kritisiert zu Recht, dass solche wichtigen Daten mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Martin Luthers Kritik am Ablasshandel der katholischen Kirche zum angeblichen Freikauf von Sünden leitete die Reformation ein. Damit wurde Weltgeschichte geschrieben – das ist nicht nur zum großen Jubiläum im kommenden Jahr ein Thema.

Halloween ist auch Ausdruck unserer ausufernden Spaßgesellschaft. Sie verdrängt gern, dass es in jedem Leben auch traurige Tage gibt. Mit ihnen muss man sich auseinandersetzen, ausblenden ist keine Lösung. Vielen Menschen hilft die Religion dabei, deshalb sind kirchliche Gedenktage so wichtig. Sogar Weihnachten läuft mittlerweile Gefahr, nur auf Verteilen und Entgegennehmen von Geschenken reduziert zu werden. So weit darf es nie kommen.