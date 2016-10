Kommentar zu Clown-Attacken: Manege frei für Lügner

Gruselclowns lauern inzwischen auch in Deutschland Passanten auf. Doch manche Meldung wird schlichtweg erfunden. Ein Kommentar dazu von Nachrichtenredakteurin Martina Hummel.

Nirgendwo verbreiten sich Nachrichten so rasant wie im Internet. Auch jene, die nicht stimmen. Willkommen in der Manege der Falschmeldungen, der Unterstellungen und der Übertreibungen, willkommen bei Facebook, Twitter und all jenen, die im Internet Plattformen bieten, um ungeprüft jeglichen Unfug in die Welt zu blasen wie 24aktuelles.com. Auf deren Seite kann sich jeder seine eigene Nachrichtenwelt basteln – ganz nach Art von Pipi Langstrumpf: „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt.“

Falsche Meldungen werden von allen Seiten in die sozialen Netzwerke eingestreut: von Islamisten und Trickbetrügern, von Linksextremen, Rechtsextremen und „besorgten Bürgern“. All diese Gerüchte haben gemeinsam, dass sie auf dem Erzählen einer einfach verständlichen, oft schockierend wirkenden Geschichte basieren, die schon irgendwo in ähnlicher Weise passiert ist. Bei den Clowns gab es Straftaten. Nun wird mit Erfundenem das Gruseln weiter angefacht – knapp eine Woche vor Halloween.

Falschmeldungen sind so alt wie das Internet. Denn dort gibt es keine filternde Instanz, die Meldungen auf Wahrheitsgehalt prüft. Das bleibt dem Nutzer selbst überlassen. Er muss in der Fülle der Meldungen stochern, um jene, die wertvoll sind, von denen zu trennen, die nur Grundängste bedienen und Vorurteile schüren. Für das Internet gilt mehr noch als für das Fernsehen: Es macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer.

Rubriklistenbild: © dpa