Trump tut sich keinen Gefallen, wenn er USA abschottet

HNA Meinung zur weltweiten Wirtschaftslage nach US-Wahl

Das Wahlergebnis in den USA verunsichert die Wirtschaft weltweit. Ein Kommentar von Jan Schlüter.

Donald Trump gewinnt die US-Präsidentschaftswahlen und in Japan stürzen die Aktienkurse ab. Aber in Deutschland und den USA selbst bleibt ein Börsenbeben wie jüngst nach der Brexit-Entscheidung aus. Die westliche Wirtschaft ist zwar geschockt, aber auch geübt, sich schnell an neue Verhältnisse anzupassen - immer in der Hoffnung, der Unberechenbare werde im Weißen Haus nicht alle bauchgetriebenen Ankündigungen aus der verrückten Wahlschlacht umsetzen.

So hatte Trump angekündigt, Millionen illegaler Einwanderer auszuweisen. Diese sind aber als billigste Arbeitskräfte Schmierstoff des Wirtschaftsmotors in vielen US-Staaten. Wer sollte diese Jobs übernehmen und zu welchen Konditionen?

In der Energiepolitik setzt Trump auf neue Kohlegruben und eine stärkere Nutzung von Schiefergas. Kurzfristig mag das Erfolg haben, auf lange Sicht würden die USA aber beim Aufbau zukunftsweisender Energietechnik ins Hintertreffen geraten.

Trump gibt sich als Gegner der Globalisierung, will internationale Handelsabkommen kündigen, um heimische Betriebe zu schützen. Schotten sich die USA jedoch ab, tun sie sich mittelfristig keinen Gefallen. Protektionismus wäre der falsche Weg. Trump will auch Waren aus China mit hohen Strafzöllen belegen. Aber die extrem verschuldeten USA sind international eng verflochten. Sie stehen im Ausland in der Kreide, sind insbesondere auf chinesisches Kapital angewiesen.

Der neue US-Präsident will sein Land wieder groß und mächtig machen. Er muss nun lernen, dass es nicht mehr die Großmacht von einst ist. Ein Einigeln würde in die Isolation führen.

