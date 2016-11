Kommentar zur Forderung der Wirtschaftsweisen: Politische Sorglosigkeit

Die Wirtschaftsweisen fordern von der Bundesregierung mehr Reformen. Dazu ein Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Stefan Vetter.

Die Begeisterung in der Bevölkerung für die große Koalition ist merklich abgeflaut. Ökonomisch lässt sich das kaum begründen. Schließlich kann Deutschland mit guten konjunkturellen Daten glänzen. In der laufenden Wahlperiode wird das Wachstum im Schnitt um etwa 1,7 Prozent pro Jahr zugelegt haben. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Tiefstand und die Beschäftigung auf Rekordniveau.

Das sollte man nicht vergessen in Anbetracht der harschen Kritik, mit der die so genannten Wirtschaftsweisen in ihrem jüngsten Gutachten nun Schwarz-Rot überziehen.

Sicher werden Ökonomen die Welt immer anders betrachten, als es Politiker tun. Denn während die einen leicht der „reinen Lehre“ anhängen können, müssen die anderen um Kompromisse ringen.

In einem zentralen Punkt haben die Wirtschaftsexperten allerdings recht: Wem es ökonomisch gut geht, der neigt politisch zu einer gewissen Sorglosigkeit. So ruht sich die amtierende Koalition tatsächlich auf den Erfolgen früherer Reformen wie der Agenda 2010 aus. Sie verwaltet mehr, als dass sie gestaltet. Wäre es anders, hätte sie längst eine Steuerreform in Angriff nehmen müssen, bei der Vermögen stärker zu belasten sind und Arbeitseinkommen weniger. Auch bei Investitionen in den Bildungsbereich ist noch Luft nach oben.