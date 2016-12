Der Schatten von Berlin - ein Kommentar von Horst Seidenfaden

Lkw fährt in Weihnachtsmarkt - neun Tote

+ © dpa Neun Tote und 50 zum Teil schwer verletzte Menschen - was hinter dem schrecklichen Vorfall von Berlin steckt, ist noch nicht geklärt. © dpa

Neun Menschen sterben am Abend in Berlin, nachdem ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt gefahren ist. Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen. Ein Kommentar zum Thema von HNA-Chefredakteur Horst Seidenfaden.

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist die Welt mal wieder aus den Fugen geraten. Zum wie vielten Mal eigentlich in diesem Jahr? Und was sind die Maßstäbe dafür, wie stark sie aus den Fugen gerät? Oder deutet manches darauf hin, dass sie den stabilen Zustand gar nicht mehr kennt?

Weihnachtsmärkte sind Orte der Fröhlichkeit, der Geselligkeit - Vorfreude auf Weihnachten paart sich mit friedlichstem Miteinander. Nun wissen wir am späten Montagabend noch nicht, was hinter den Vorfällen in Berlin steckt. Sicher ist nur, dass viele Menschen tot sind und Dutzende verletzt.

Wie oft hat man in den vergangenen Wochen immer im privaten Kreis darüber gesprochen: Sicherheit kann es bei diesen Menschenmassen auf den Weihnachtsmärkten nicht geben. Man ist trotzdem hingegangen, in der Erwartung, dass die eigene friedliche Absicht das Böse abschrecken möge.

Ohne zu wissen, was in diesem Lkw wirklich passiert ist, verbieten sich falsche Rückschlüsse auf Täter und Motive. Dieses Weihnachtsfest wird dennoch überschattet werden von den Bildern aus Berlin. Und davon, wie verletzlich unsere Wertegemeinschaft in Wahrheit ist.

