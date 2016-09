Kommentar zur Sexismus-Debatte: Einige Männer lernen es nicht

Sie sind peinlich und kein Ausweis von Intelligenz: Unangemessene Anzüglichkeiten und Übergriffe kommen noch immer vor, obwohl seit Jahrzehnten über ihre gesellschaftliche Ächtung diskutiert wird, kommentiert Tatjana Coerschulte.

Das Ärgerliche an der Berliner Sexismus-Debatte ist, dass dieses Thema überhaupt noch aktuell ist. Seit Jahrzehnten gibt es eine öffentliche Debatte darüber - hat die gar nichts bewirkt? Sind einige Männer so wenig lernfähig, dass sie anzügliche Bemerkungen nicht einfach weglassen können? Sie sind peinlich und kein Ausweis von Intelligenz - das sollte den Betroffenen langsam mal klar werden.

Nicht alle, aber einige Männer glauben trotzdem immer noch, dass sie sich unangebracht Zweideutiges herausnehmen könnten. Das glauben sie, weil die Frauen meist schweigen - sie sind abhängig beschäftigt, sie genieren sich, sie fürchten Aufsehen und Wortwechsel. Immer noch entsteht bei Sexismus rasch die Situation, dass plötzlich die Betroffenen sich rechtfertigen sollen. Es sind aber doch wohl diejenigen, welche die Grenze überschritten haben, die sich erklären müssten.

Deswegen sollte in Büros, in Werkhallen und -stätten, in Labors und Läden klargestellt werden, dass Übergriffiges nicht geduldet wird. Das macht es den Adressaten der Anzüglichkeiten leichter, darüber zu sprechen, und bringt die Belästiger vielleicht dazu, sich mal zusammenzureißen.