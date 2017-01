Kommentar zum Unwort des Jahres: Verrohte Sprache

Angela Merkel und Joachim Gauck wurden von Bürgern als Volksverräter beschimpft - die Sprache verroht in der Flüchtlingsdebatte zunehmend. Ein Kommentar von HNA-Redakteurin Petra Wettlaufer-Pohl

Erneut hat die Unwort-Jury einen Begriff gewählt, der in der Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen genutzt wird. Nach „Sozialtouristen“, „Lügenpresse“ und „Gutmenschen“ nun also die „Volksverräter“. Ein Begriff aus dem Wortschatz der Nazis und anderer Menschenverachter, die wussten, wie man Begriffe nutzt, um Minderheiten unter dem Jubel vieler aufs Schafott zu führen.

Was sagt das über den Zustand der Gesellschaft? Dass der Umgang mit Flüchtlingen und Ausländern ein Thema ist, das die Menschen bewegt. Das man ernst nehmen muss.

Doch so einfach darf man es sich nicht machen. Unwörtern ist gemein, dass sie diffamierend, vorverurteilend und geringschätzend, ja verachtend benutzt werden.

„Volksverräter“. Das zeugt von der Verrohung der Sprache in dem Teil der Gesellschaft, der für sich in Anspruch nimmt, das Volk und damit letztlich die Mehrheit zu sein. Der bestimmt, wer dazu gehört und wer nicht. Der ethnisch argumentiert und nicht staatsbürgerlich. Und der Argumenten in seiner Verblendung oft nicht mehr zugänglich ist. Glücklicherweise ist das nicht die Mehrheit dieser Gesellschaft.