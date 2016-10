Kommentar zur Urwahl bei den Grünen: Zwischen den Stühlen

Kassel. Wer führt die Grünen in die kommende Bundestagswahl? Darüber sollen die 60.000 Parteimitglieder bis Januar entscheiden. Dazu ein Kommentar von Stefan Vetter.

Union und SPD tun sich schwer mit ihrem Spitzenpersonal für die kommende Bundestagswahl. Ja, dann macht es doch wie die Grünen, möchte man ihnen zurufen. Die halten eine Urwahl ab, wer sie 2017 in den Wahlkampf führen soll. Wobei die grüne Kandidaten-Show kein Ersatz für die unbewältigten inhaltlichen Herausforderungen sein kann.

Nur weil sich ihre erste Garnitur im Vorfeld der letzten Bundestagswahl nicht auf ein Spitzenduo einigen konnte, musste schließlich die Basis ran. Das war auch mit großen Verletzungen verbunden. Auch der neue Kandidatenwettlauf dürfte nicht ohne persönliche Beschädigungen abgehen. Zumal sich gleich drei gestandene Grüne um das „Männerticket“ bewerben. Mit Robert Habeck ist darunter auch ein sehr markanter Ländervertreter. Gut möglich, dass sich Habecks bundespolitischer Aufstieg durch eine mögliche Niederlage erledigt.

Dabei hätten die Grünen unverbrauchte Gesichter in Berlin dringend nötig. Fragt man sich, wofür die jeweiligen Kandidaten politisch genau stehen, wird es ohnehin schwierig. Die Partei laviert zwischen Rot-Rot-Grün und Schwarz-Grün. So läuft sie Gefahr, am Ende zwischen allen Stühlen zu sitzen und ein weiteres Mal in der Opposition zu landen.