Kommentar zur Vorwärts-Affäre der SPD: Treue Parteifreunde

Unternehmen und Lobbygruppen können für vierstellige Summen Treffen mit SPD-Ministern buchen. Teilnehmer der sogenannten Vorwärts-Gespräche sollen unter anderem Justizminister Heiko Maas, Arbeitsministerin Andrea Nahles, Umweltministerin Barbara Hendricks, Familienministerin Manuela Schwesig und der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann gewesen sein. Ein Kommentar von Tiobor Pézsa.

Wir verkaufen keine Amtsträger und auch nicht die Partei an andere Leute, die genug Geld haben.“ So sprach SPD-Chef Sigmar Gabriel, als 2010 bekannt geworden war, dass die nordrhein-westfälische CDU exklusive Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers verkauft hatte. Nun also auch bei der SPD. Da schau an: Ein Treffen mit führenden Sozialdemokraten gibt es für den Preis eines klapprigen Gebrauchtwagens.

Jeder deutsche Politiker weiß, wer über sein berufliches Schicksal entschei- det: die Partei. Parteien bestimmen nicht nur darüber, wer als Abgeordneter antreten darf, sie beeinflussen auch die Besetzung höchster und weniger hoher Richterposten, sie bestimmen über Intendanten und andere wichtige Positionen im öffentlich-rechtlichen Mediensystem. Und wenn ein Politiker einmal nicht mehr gewählt wird, dann gibt es als auskömmliche Anschlussverwendungen eine Fülle von Stiftungen, Verbänden oder auch Chefposten in Behörden.

All dies aber immer nur unter einer Bedingung: Treue zur Partei. Dieses Motiv mag führende Sozialdemokraten von Heiko Maas über Manuela Schwesig bis Thomas Oppermann zur Teilnahme an den Vorwärts-Gesprächen bewogen haben. Denn eigentlich, hoffentlich, haben sie in ihren Ämtern Wichtigeres zu tun.

Man darf gespannt sein, wohin die Spur des Geldes bei der SPD-Tochterfirma NWMD führt. Allem Anschein nach in eine Schattenwelt möglicherweise illegaler Parteienfinanzierung. Das muss aufgeklärt werden: Wer hat von den verkauften Politikerauftritten profitiert? Die Partei?

Der politische Schaden der Affäre ist groß und nicht auf die SPD beschränkt. Mit ihr am Pranger steht in den Augen vieler „das System“ an sich. Angesichts des alternativlosen Zusammenschlusses der mächtigsten Parteien im Lande ist das kein Wunder. Opposition dringend gesucht. Am besten eine, die nicht heute kritisiert, was sie morgen selber tut.

