Geplante Umverteilung unter niedersächsischen Beamten: Jeder für sich selbst

Rot-Grün in Niedersachsen will den Ehe-Bonus für kinderlose Beamte streichen. Profitieren sollen Beamte mit Kindern, ganz gleich ob die Beamten verheiratet sind oder nicht. Die CDU als Opposition im Landtag und der Beamtenbund widersprechen. Ein Kommentar von Tibor Pézsa.

Ein Sozialstaat wie der deutsche ist vor allem eine große Geldumverteilungsmaschine. Aufgabe der Politik ist, das große Geben und Nehmen fair zu gestalten. Fair gegenüber jenen, die den zu verteilenden Wohlstand erwirtschaften. Aber auch fair gegenüber jenen, die auf Beistand angewiesen sind.

Der Versuch der rot-grünen Regierungsfraktionen in Niedersachsen, wenigstens einen kleinen Teil der zu verteilenden Geldströme weg von kinderlosen Beamten zu jenen mit Erziehungsverantwortung zu lenken, ist aller Ehren wert. Denn wir alle brauchen Kinder als Wohlstandsgarantie. Umso unfairer ist, dass Kinder in Deutschland für jeden Einzelnen immer noch eins der höchsten Armutsrisiken darstellen.

Mit vollem Recht bewertet daher Rot-Grün in Hannover die Frage nach der Verantwortung für Kinder höher als die Frage nach dem Familienstand. Wohlbemerkt: Es geht nicht darum, warum einer Kinder hat oder eben nicht. Es geht darum, diejenigen angemessen zu unterstützen, die mehr Last für die Gemeinschaft tragen als andere.

Für Familien ist trotz mancher Vergünstigungen praktisch alles teurer als für Kinderlose. Der Urlaub, das Auto, das Wohnen, das tägliche Leben, die Mobilität. Mehr noch: Eltern ziehen für viel Geld künftige Renten-Beitragszahler groß, können sich deswegen selbst weniger leisten, und dann müssen sie mit ihren Beiträgen zur Pflegeversicherung auch noch Vorsorge für die Kinderlosen ihrer eigenen Jahrgänge betreiben.

Traurig genug, dass sich nicht einmal die größtanzunehmende Koalition in Berlin an die Lösung dieses Problems wagt - außer in Sonntagsreden. In Hannover geht es nur um Zuschläge. Das „Rühr-mich-nicht-an“ des Beamtenbundes wie auch das der Opposition ist bezeichnend. Es sind Beispiele für die Beharrungskräfte in einem alternden Land, in dem viel zu viele meinen, es sei genug an alle gedacht, wenn nur jeder an sich selbst denkt.