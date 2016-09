TV-Duell im Live-Ticker: Trump provoziert mit Snapchat-Filter

Die erste von drei Debatten

München - Wir bleiben heute für Sie wach: Wenn sich Donald Trump und Hillary Clinton in der Nacht auf Dienstag zum ersten TV-Duell treffen, sind wir im Live-Ticker mit dabei.

+++ 23.02 Uhr: Die Spannung steigt. Gegen 3 Uhr deutscher Zeit beginnt das TV-Duell. In unserem Live-Ticker dazu nehmen wir Sie schon ab etwa 2 Uhr mit in die heiße Phase.

+++ 23 Uhr: Donald Trump hat zur ersten Fernsehdebatte mit Hillary Clinton Gäste eingeladen, deren Anwesenheit seine Kontrahentin irritieren könnten. Unter anderem wird Mark Geist im Publikum sitzen, ein Überlebender der Terrorattacke auf das US-Konsulat in Bengasi, wie der Republikaner-nahe US-Sender Fox News unter Berufung auf Parteiquellen berichtete. Der Anschlag 2012 wird von Kritikern als Folge schwerer Fehler der damaligen US-Außenministerin Clinton betrachtet.

Außerdem sitzen mit Mike Flynn und Keith Kellogg zwei Ex-Generäle für Trump im Raum. Clinton bietet unter anderem Mike Cuban auf, ein milliardenschwerer Unternehmer und einer der führenden Figuren in der Anti-Trump-Bewegung. Gerüchte, wonach Trump auch Gennifer Flowers in der ersten Publikumsreihe platzieren wollte, bestätigten sich jedoch nicht. Die heute 66-Jährige hatte eine Affäre mit Clintons Ehemann, dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton.

+++ 22.52 Uhr: Kursverluste bei Bankenwerten und die Zurückhaltung der Anleger vor einer Fernsehdebatte der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten haben die Wall Street am Montag belastet. Der Dow Jones Industrial schloss 0,91 Prozent tiefer bei 18 094,83 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,86 Prozent auf 2146,10 Zähler und für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,86 Prozent auf 4817,17 Punkte nach unten.

Gespannt warten die Investoren darauf, wer aus dem TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump als Sieger hervorgeht. Grundsätzlich sind sich viele Analysten einig, dass ein Wahlerfolg des Populisten Trump das größere politische und wirtschaftliche Risiko mit sich brächte. Dementsprechend könnten die Reaktionen an den Finanzmärkten eher negativ ausfallen, sollte Trump als Gewinner hervorgehen und sich damit seine Siegchancen am 8. November verbessern.

+++ 22.26 Uhr: Im historischen Vergleich hat das erste Aufeinandertreffen von US-Präsidentschaftskandidaten in einer Fernsehdebatte eine große Bedeutung. In den bisher elf Wahlkämpfen, in denen es zu Fernsehduellen kam, wurde in neun Fällen der in der ersten Debatte als Sieger empfundene Kandidat zum Präsidenten gewählt. Nur Jimmy Carter 1976, Ronald Reagan 1984 und Barack Obama 2012 konnten eine Niederlage im ersten Duell noch einmal wettmachen.

„Die erste Debatte hat normalerweise dann eine große Bedeutung, wenn ein Kandidat etwas beweisen muss oder das Rennen eng ist“, schrieb die Zeitung „USA Today“ am Montag. „Bei keiner Präsidentschaftswahl in drei Jahrzehnten - seit Jimmy Carter und Ronald Reagan ihre einzige Debatte eine Woche vor dem Wahltag abhielten - hatte ein TV-Duell ein solch hohes Potenzial, die Wahl zu beeinflussen.“

TV-Duell: Manche Amerikaner machen ein Trinkspiel daraus

+++ 22.21 Uhr: Bei vielen Amerikanern ist es offenbar Tradition, aus der TV-Debatte ein Trinkspiel zu machen. Dabei werden vorher bestimmte Signalwörter oder -Sätze vereinbart. Jedes Mal, wenn die Wörter fallen, wird getrunken. Auf Twitter finden sich bereits zahlreiche Vorschläge für mögliche Codewörter, zum Beispiel Trumps Slogan "Make America Great Again". Ein anderer User will dagegen jedes Mal trinken, wenn Clinton hustet.

+++ 21.48 Uhr: Hillary Clinton und Donald Trump werden nach Angaben von Mitarbeitern bis kurz vor Beginn ihrer ersten direkten TV-Debatte auf das Duell vorbereitet. Die Debatte habe insgesamt drei Phasen, meinen Experten in der hochintensiven Vorberichterstattung der US-Medien: Das Spiel mit den Erwartungen, die Debatte selbst und die sofortige Interpretation - wer hat gewonnen?

+++ 21.10 Uhr: Gut sechs Wochen vor der Wahl liefern sich Trump und Clinton in den Umfragen in knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das TV-Duell heute Nacht könnte den Kandidaten in dieser Situation entweder besonders helfen oder besonders schwer schaden. Beide Kandidaten haben ihre Stärken und Schwächen. Welche das sind verraten wir in diesem Artikel mit den Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die US-Wahl.

+++ 20.53 Uhr: Wenn sich in der Nacht Hillary Clinton und Donald Trump zum ersten Mal direkt gegenüberstehen, wird wohl selbst US-Präsident Barack Obama auf seine geliebte Football-Übertragung verzichten. Gefragt, was der Präsident denn am Montagabend mache, sagte sein Sprecher Josh Earnest: „Ich erwarte, dass dieser montägliche Herbstabend ähnlich wie andere in der Residenz verlaufen wird, dass der Präsident also arbeiten und im Hintergrund ein wenig Fernsehen laufen wird.“ Es gebe aber doch einen Unterschied zu anderen Montagen, an denen abends immer ein Footballspiel läuft, sagte Earnest: „Es wird wohl ein klein wenig mehr politische Diskussionen geben.“

TV-Duell: Wirbel um Trumps Snapchat-Filter

+++ 20.01 Uhr: Das Internet diskutiert derzeit nicht nur über die TV-Debatte selbst, sondern vor allem über eine Kampagne von Donald Trump in dem sozialen Netzwerk Snapchat. Zum ersten Mal steht Nutzern im ganzen Land ein Filter zur Verfügung, den Trump gesponsort hat. Sie können Selfies und Bilder nun mit einem Rahmen versehen. Der trägt allerdings einen provozierenden Slogan: "Debate Day: Donald J. Trump vs. Crooked Hillary." Clintons Anhänger kritisieren diese einseitige Ausrichtung.

+++ 19.06 Uhr: Insidern zufolge haben sich Trump und Clinton ganz unterschiedlich auf die Debatte vorbereitet. Laut New York Times schlüpfte Clintons ehemaliger Pressesprecher Philippe Reines bei mehreren Proben in die Rolle des Republikaners. Trump hingegen setzt auf spontane Schlagfertigkeit und hat sich angeblich alle vergangenen Debatten seiner Kontrahentin angesehen, um Clintons Schwächen ausfindig zu machen.

+++ 18.16 Uhr: Die erste TV-Debatte wird sich um drei große Themenblöcke drehen: Die Zukunft Amerikas sowie Wirtschafts- und Sicherheitspolitik stehen im Fokus.

+++ 17.36 Uhr: Deutliche Worte kommen auch von Clintons Vize-Kandidaten Tim Kaine. "Dieser Job fordert Reife, Hingabe und Weisheit. Nur ein Kandidat hat das Zeug dazu", schreibt der Senator von Virginia auf Twitter.

+++16.55 Uhr: Trump hält sich bisher zurück, während Clinton weiter eine Kampagne gegen den Republikaner fährt. "Unsere Töchter verdienen etwas besseres", schreibt sie im Bezug auf frauenfeindliche Aussagen Trumps.

+++16.05 Uhr: Die Kandidaten durften Gäste zur TV-Debatte einladen: Hillary Clinton hat unter anderem eine Überlebende der Anschläge vom 11. September, eine alleinerziehende Mutter, ein Opfer häuslicher Gewalt und eine Brieffreundin eingeladen, berichtet "ABC". Außerdem Mark Cuban, einen langjährigen Konkurrenten Trumps. Wer auf Trumps Gästeliste steht, ist noch nicht bekannt - er drohte aber damit, Gennifer Flowers, eine ehemalige Geliebte von Bill Clinton, einzuladen. Das Publikum darf aber weder buhen noch klatschen.

TV-Duell: Trump und Clinton wärmen sich auf Twitter auf

+++15.27 Uhr: Die Demokratin bleibt im Angriffsmodus: "Kein einziger lebender Präsident unterstützt Donald Trump". Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es auf ihrer Website.

+++14.40 Uhr: Hillary Clinton holt knapp zwölf Stunden vor dem Start des TV-Duells zum ersten Angriff aus: Sie teilt ein Faktencheck-Video, indem sie Äußerungen ihres Kontrahenten widerlegt. Dazu schreibt sie: "Trump kann die Wahl nicht gewinnen, in dem er das amerikanische Volk belügt." Trump selbst übrigens lehnt einen Faktencheck während des TV-Duells durch den Moderator ab.

+++14.25 Uhr: Donald Trump wärmt sich schon mal auf. Via Twitter postet er eine Umfrage, laut der er Hillary Clinton überholt hat. Die Demokratin steht bei 41 Prozent, er selbst liegt zwei Prozentpunkte vor ihr. Die Umfrage stammt von Bloomberg. Die Führung erringt Trump aber nur, wenn auch Kandidaten von anderen Parteien zur Wahl stehen. Im direkten Vergleich kamen beide auf jeweils 46 Prozent. Trotzdem geht die Hälfte der Befragten davon aus, das Clinton die bessere Figur im TV-Duell machen wird.

+++13.40 Uhr: Trotz des anstehenden Duells haben beide Kandidaten haben heute noch einen Termin mit Benjamin Netanyahu, Israels amtierenden Ministerpräsidenten. Trump erklärte via Twitter, Netanyahu um 10 Uhr Ortszeit im Trump Tower zu treffen. Wie "ABC News" berichtet, hat der israelische Staatsmann dann am Nachmittag ein Treffen mit Hillary Clinton in einem Hotel in Manhattan.

+++13.21 Uhr: Auch bei "Anne Will" war die US-Wahl am Sonntag Thema der Sendung. Dort war man sich einig, Trump arbeite mit Gefühlen, nicht mit Fakten. Man darf also auf das Auftreten des republikanischen Kandidaten gespannt sein.

+++12.40 Uhr: Dem Dax bescherte das TV-Duell einen schwachen Wochenstart: Die Nervosität der Anleger machte sich dort bemerkbar.

+++12.25 Uhr: Ein Tweet von Clinton-Unterstützern geht viral: Das Foto zeigt, wie die Anhänger der Demokratin den Rücken zu kehren - und zwar um ein Selfie zu machen. Das eindrucksvolle Bild wurde bereits über 16.000 mal geteilt.

+++12.04 Uhr: Noch haben die Kandidaten nichts von sich hören lassen. Auf Long Island laufen währenddessen die Vorbereitungen für den großen Schlagabtausch. In New York ist es 6 Uhr morgens.

TV-Duell: Unterstützung für Clinton und Trump

Eigentlich kann man es sich kaum vorstellen: Donald Trump, der Kandidat der Republikaner, der einen äußerst aggressiven Wahlkampf führt, will sich im ersten von drei TV-Duellen zurückhalten. Clinton wiederum wird alles dafür tun werden, zwei Wochen nach ihrer Lungenentzündung die Zweifel an ihrer gesundheitlichen Eignung für das Weiße Haus zu zerstreuen.

Es wird also spannend, wenn sich die beiden Kandidaten in der Nacht auf Dienstag zur ersten Debatte live im US-Fernsehen treffen. Nach einer Umfrage der Washington Post und des Fernsehsenders ABC lagen Hillary Clinton und Rivale Donald Trump zuletzt praktisch gleichauf. Demnach käme Clinton bei einer Wahl auf 46 Prozent, Trump auf 44 - ein statistisches Patt. Im August hatte die Ex-Außenministerin durchschnittlich um neun Prozentpunkte vor dem Unternehmer gelegen.

Clinton kann sich derweil in der US-Wahl über eine wichtige Rückenstärkung freuen: Am Vorabend des ersten TV-Duells hat sich die New York Times offiziell hinter die Demokratin gestellt. Sie habe eine langjährige Erfahrung und eine Menge pragmatische Ideen vorzuweisen, hieß es in einem Meinungsartikel. Der Republikaner Donald Trump dagegen habe nur viel versprochen, aber nichts Konkretes über sich selber oder seine Pläne offenbart. Er sei "der schlechteste Kandidat ist, den eine größere Partei in der modernen Geschichte nominiert hat".

Doch auch Trump bekommt Unterstützung: Ted Cruz, erzkonservativer US-Senator aus Texas, hat seine innerparteiliche Opposition gegen den Kandidaten der Republikaner aufgegeben. Er werde bei der Wahl am 8. November für ihn stimmen, schrieb Cruz auf seiner Facebook-Seite. Die Demokratin Hillary Clinton sei "in keinster Weise akzeptabel", begründete Cruz seinen Schritt. Der Texaner war einer der härtesten Widersacher Trumps im Vorwahlkampf und von ihm wiederholt als "Lügen-Ted" beschimpft worden. Noch auf dem Republikaner-Parteitag im Juli hatte Cruz für Aufsehen gesorgt, als er seinem Konkurrenten Trump die Gefolgschaft verweigerte.

TV-Duell: US-Journalist Lester Holt moderiert die Debatte

Das erste von drei TV-Duellen wird von Lester Holt (57) moderiert. Er ist ein journalistischer Vollprofi mit jahrzehntelanger Erfahrung - sowohl als Moderator als auch als Reporter von vielen Krisen- und Kriegsschauplätzen der Welt. Holt ist Afroamerikaner. Er ist einer jener amerikanischen Nachrichten-Moderatoren, die eine stählerne Unbeirrbarkeit in der Berichterstattung vereinen mit lässigem Charme und tiefer Detailkenntnis. Ein Spitzname aus früherer Zeit: "Eiserner Hosenboden" - es heißt, er könne Stunde um Stunde durchmoderieren.

Der 57-Jährige ist Moderator und Gesicht von NBC Nightly News. Er arbeitete in seinem Geburtsstaat Kalifornien, in New York und Chicago. Holt berichtete unter anderem aus Konfliktgebieten wie El Salvador, Nordirland, dem Libanon und Somalia sowie über die Kriege im Irak und in Afghanistan. Auch in den USA war er zu vielen Katastropheneinsätzen unterwegs. Außerdem berichtete er bereits vor Rio von acht Olympischen Spielen in Folge.

In den USA wurde Holt gerühmt für seine ausgezeichnete Moderation der Wahlnacht des Jahres 2000, als lange Zeit wegen eines Gleichstands in Florida kein Wahlsieger feststand. Dazu sagte er: "Das war so cool. Wir haben einfach alles über den Haufen geworfen. Das waren echte breaking news (Eilmeldungen), und es war Berichterstattung in reinster Form."

Holt spielt seit der High School Bass, unter anderem in der "Band on TV" mit dem Schauspieler Hugh Laurie ("Dr. House"). Holt ist verheiratet, das Paar hat drei Kinder. Er ist seit 2003 in New York als Mitglied der republikanischen Partei registriert, dennoch warf Trump ihm vor, er sei ein Demokrat. Der Moderator sagt, er habe grundsätzlich vor nichts Angst - außer vor Schlangen.

Was Sie zur TV-Debatte zwischen Trump und Clinton wissen müssen, können Sie hier nachlesen.

