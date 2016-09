Wahl im Ticker: Sogar Berlins Bürgermeister muss sich anstellen

Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen

Berlin - Berlin wählt heute die neue Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses. Um 16 Uhr war klar: Die Wahlbeteiligung lag bei 53 Prozent und damit höher als vor fünf Jahren. In unserem Live-Ticker erfahren Sie alles zu aktuellen Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen.

Etwa 2,5 Millionen Berliner wählen heute und die aktuellsten Umfragen sehen die SPD mit Regierungschef Michael Müller vorne.

Die CDU könnte nach den letzten Umfragen 18 Prozent holen, die Grünen 15 Prozent. Die AfD könnte ebenfalls ins Abgeordnetenhaus einziehen (Umfragen sahen die Partei bei 14 Prozent).

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

+++ 17.24 Uhr: Klingt zunächst einmal ungewöhnlich, doch die Wahl in Berlin könnte etwas länger dauern: Wie die Zeit berichtet, erlaubt die Landeswahlordnung die Verlängerung der Wahl bis maximal 20 Uhr, "wenn besondere Gründe es dringend erfordern". Konkret heißt das:Wer um 18 Uhr noch in der Schlange steht, wird sein Kreuzchen auf jeden Fall noch abgeben dürfen.

+++ 17.20 Uhr: Eine knappe dreiviertel Stunde bevor die Wahllokale schließen, gibt es neue Zahlen: Bis 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bei 53,1 Prozent und damit 7,1 Prozentpunkte höher als 2011. Die höchste Wahlbeteiligung gab es demnach in Steglitz-Zehlendorf (59,1 Prozent), die niedrigste in Mitte (48,9 Prozent).

+++ 16.37 Uhr: Damit vor allem junge Wähler an die Urnen gehen, hat sich das Bohemian Browser Ballett, eine Gruppe von Web-Satirikern, eine besondere Aktion für Berlin ausgedacht: Jeder Wähler unter 30, der sein Kreuzchen macht, bekommt ein Freibier spendiert. Der Gedanke dahinter: Der Rechtsdruck in Deutschland werde immer größer, weil vor allem die Älteren wählen gehen und die jüngeren zu Hause bleiben, erklärt die Gruppe in ihrem Video.

+++ 16.25 Uhr: 25,1 Prozent der Wahlbeteiligten gaben in Berlin bis Sonntagmittag um 12 Uhr ihre Stimme ab - das sind knapp sechs Prozent mehr als vor fünf Jahren um die gleiche Zeit. Die Berliner gehen also zur Wahl, manche mussten vor den Wahllokalen sogar Schlagen stehen - auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kam nicht darum herum und musste warten, bevor er seine Stimme abgegeben konnte.

Wahl in Berlin 2016: Darum geht es

+++ Die Berliner Bürger wählen heute, am 18. September, die neue Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses. Dieses ist vergleichbar mit dem Landtag in anderen Bundesländern, kontrolliert die Arbeit des regierenden Senats, übernimmt die Haushaltsplanung im Land und stellt den Regierenden Bürgermeister. Aktuell ist die SPD in Berlin stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus, die Regierung besteht aus einer Koalition mit der CDU. Die Oppositionsführung haben die Grünen inne, weiter sind die Linke und die Piraten im Landesparlament vertreten.

+++ Als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten tritt Michael Müller an, aktuell Regierender Bürgermeister Berlins. Er hat bereits während der Wahlkampfphase verkündet, die rot-schwarze Koalition nicht fortsetzen zu wollen und stattdessen ein Regierungsbündnis mit den Grünen anzustreben. Für die CDU ginge so der einzig mögliche Koalitionspartner verloren, eine Regierungsposition wäre für die Christdemokraten folglich nicht in Aussicht. Einzig die FDP käme noch als Bündnispartner in Frage: Diese kämpft nach fünf Jahren Abwesenheit im Abgeordnetenhaus nun um den Wiedereinzug in das Berliner Landesparlament.

+++ Die Berliner Grünen und die CDU kämpften in den letzten Umfragen um den Platz als zweitstärkste Kraft: Im August lagen die Grünen noch vor den Christdemokraten, in den letzten Erhebungen konnten diese jedoch wieder deutlich aufholen. Im ZDF-Politbarometer vom 9. September kam die CDU auf 19 Prozent, die Grünen konnten 15 Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen. Mit einer starken Grünen wäre eine Zweier-Koalition mit der SPD möglich, ansonsten stehen die Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis gut. Die aktuellen Umfragen aus Berlin finden Sie hier.

Wahl in Berlin: Auch die AfD will ins Parlament

+++ Neu im Wahlkampf um das Berliner Abgeordnetenhaus ist die AfD: In Umfragen liegt sie zwischen 10 und 15 Prozent, der Einzug in das Landesparlament wäre ihr hiermit also sicher. Eine Regierungsposition bleibt allerdings ausgeschlossen - bislang haben alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Die Bedeutung der AfD im Berliner Wahlkampf haben wir hier für Sie analysiert.

+ Wird es für eine rot-grüne Koalition in Berlin reichen? Aktuelle Umfragen sprechen für ein Dreierbündnis mit der Linken. Auf dem Foto sind Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Ramona Pop, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, zu sehen. © dpa +++ In der letzten Wahl in Berlin 2011 schaffte die Piratenpartei mit 8,9 Prozent aus dem Stand den Einzug in das Abgeordnetenhaus. In diesem Jahr sprechen die Prognosen bislang allerdings gegen einen einen erneuten Einzug der Piraten - es bleibt fraglich, ob sie die 5-Prozent-Hürde erreichen können.

+++ Zu den wichtigsten Wahlkampfthemen in den Parteiprogrammen sowie in TV-Debatten gehörten allen voran die innere Sicherheit, Integration und Asylpolitik in Berlin. Auch die Erhaltung bezahlbaren Wohnraums und weitere Verbesserungsmaßnahmen in der Infrastruktur wurden in der Öffentlichkeit stark debattiert. Thema blieb auch im Vorfeld der Wahl der Neubau des Flughafens BER: Diskussionen über den Zeitpunkt der Fertigstellung sowie über den Erhalt des alten Flughafens Berlin-Tegel bestimmten hier die Wahlkampfdebatten. Alle wissenswerten Fragen und Antworten zu den Themen und Kandidaten finden Sie im Übrigen in unserem Übersichtsartikel zur Berlin-Wahl 2016.

+++ Am 18. September stimmt Berlin nicht nur über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses ab, sondern wählt auch die Bezirksversammlungen. Hier wird für eine Partei oder Wählergemeinschaft im eigenen Bezirk gestimmt. An dieser Wahl können sich im Übrigen alle in Berlin lebenden Bürger mit einer EU-Staatsangehörigkeit beteiligen und das Mindestalter der Wahlberechtigten liegt bei nur 16 Jahren.

+++ In Berlin gibt es insgesamt 2,49 Millionen Wahlberechtigte, die am 18. September ihre Stimme abgeben dürfen. Unter ihnen sind in diesem Jahr 70.000 Erstwähler. Als Entscheidungshilfe zur Wahl steht ihnen der sogenannte Wahl-O-Mat zur Verfügung: Hier können die Bürger Fragen zu ihren politischen Bedürfnissen und Meinungen beantworten. Zuvor hatten auch die zur Wahl stehenden Parteien ihre Antworten zu den Fragen abgegeben. Aus den Übereinstimmungen der Antworten erschließt der Wahl-O-Mat dann, welche Partei den Bedürfnissen des Wählers am besten entspricht.

