Migrationsforscher eröffnet Kasseler Richterwoche: „Angst ist das Problem“

Thomas Straubhaar zum Thema Zuwanderung

Thomas Straubhaar, Ökonom und Migrationsforscher.

Kassel. Flüchtlinge sind weder Ursache noch Lösung deutscher Probleme, sagt Ökonom und Migrationsforscher Thomas Straubhaar. Seine Thesen eröffneten die Richterwoche in Kassel.

Thomas Straubhaar (59) ist Schweizer. Außerdem ist er Ökonom und Migrationsforscher. Damit, so der frühere Direktor des Hamburgischen Weltwirtschafts-Instituts (HWWI) am Dienstag am Bundessozialgericht (BSG) in Kassel, kennt er das Thema Zuwanderung aus verschiedenen Perspektiven. Migration sei „weder Ursache noch Lösung deutscher Probleme“, sagte Straubhaar zum Auftakt der Richterwoche am BSG. Und: Nicht Zuwanderung sei das Problem, sondern die Angst davor. Mit Blick auf steigende Verfahrenszahlen befasst sich die Juristentagung in Kassel bis morgen mit Flüchtlingen und Sozialrecht.

Wirtschaftsfaktor Flucht

Aus ökonomischer Sicht kann es gar nicht zu viel Migration geben, sagt Straubhaar: Die Ankunft von Flüchtenden seit 2015 und ihre Versorgung hätten in Deutschland wie ein Konjunkturpaket von 20 Mrd. Euro gewirkt. Zugleich würden wirtschaftliche Effekte von Zuwanderung, positive wie negative, aber maßlos überschätzt: „Dazu ist Deutschland viel zu stabil.“ Auch zahlenmäßig viel stärkere Zuwanderungswellen der 60er- und 70er-Jahre mit Gastarbeitern oder nach der Wende aus dem Osten seien bewältigt worden.

Gewinner und Verlierer

Gleichwohl gebe es aus Sicht des Einzelnen durchaus Gewinner, die von steigender Arbeitskräftekonkurrenz - etwa im Dienstleistungssektor - sinkende Kosten erhofften. Und es gebe Verlierer, nämlich jene, die um genau solche Jobs konkurrieren müssten. Sie vor allem ließen sich von den politischen Vereinfachern mit ihren allzu schnellen Antworten gegen Migranten instrumentalisieren.

Weder gegen Fachkräftemangel noch gegen Überalterung hilft Zuwanderung nachhaltig, meint Straubhaar. Es solle sich andererseits niemand der Illusion hingeben, dass Deutschland durch Globalisierung und offene Märkte weltweit Exportrekorde feiern, aber seinen Arbeitsmarkt national abschotten könne.

Deutsche Probleme

Zu den großen deutschen Problemen zählt der Hamburger Ökonomie-Professor den demografischen Wandel mit seinen Folgen für die Rentenfinanzen und die Digitalisierung der Arbeitswelt. Straubhaar nennt sie den „Angriff der Roboter“: Schon ein mäßiger technologischer Fortschritt raube „den Schreckensszenarien fehlender Fachkräfte jegliche Grundlage“. Zumal es unter Frauen, Älteren und Migranten noch ungenutzte Potenziale von sechs Millionen Arbeitskräften gebe.

Integration von Migranten durch Bildung, rät Straubhaar, Rückkehr zu einer europäischen Flüchtlingspolitik, Bekämpfung der Fluchtursachen in den Krisenländer der Welt: „Schwierig und teuer, aber langfristig unverzichtbar.“