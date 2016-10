Haftbefehl gegen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer erlassen

Mann soll sich 2013 radikalisiert haben

+ © dpa Ein mutmaßlicher Taliban-Anhänger ist am Mittwoch festgenommen worden. © dpa

Karlsruhe - Ein 19-jähriger Afghane ist festgenommen worden, weil er sich den Taliban angeschlossen haben soll. Offenbar hat er sich der den Islamisten schon 2013 angeschlossen.

Die Bundesanwaltschaft hat einen 19-jährigen Afghanen unter dem Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung festnehmen lassen. Wajid S. soll sich 2013 in seinem Heimatland den radikalislamischen Taliban angeschlossen und mehrfach an Kampfhandlungen teilgenommen haben, teilte der Generalbundesanwalt am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Die Taliban verfolgten das Ziel, in Afghanistan einen allein auf islamischem Scharia-Recht basierenden Gottesstaat zu errichten, hieß es zur Begründung. Dieses Ziel versuchten sie durch Selbstmordattentate, Minen- und Bombenanschläge, Entführungen und Erschießungen zu erreichen. Der Beschuldigte sollte noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheidet.

afp