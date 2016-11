News-Ticker: Das sagte Obama in seiner Vermächtnisrede

US-Präsident auf Abschiedstournee

Berlin - Barack Obama schaut ein letztes Mal als US-Präsident in Berlin vorbei. Wir berichten im News-Ticker von seinem Besuch in der Hauptstadt und seiner sogenannten Vermächtnisrede in Athen.

+++ „Fortschritt ist keine Garantie. Fortschritt muss sich jede Generation verdienen“, sagte Obama. Die Geschichte verlaufe nicht in einer geraden Linie. „Aber ich glaube, dass die Geschichte uns Hoffnung gibt.“ Vielerorts herrsche Unsicherheit und Unbehagen. „So viele Leute auf der ganzen Welt werden manchmal in Versuchung geführt, von Zynismus und davon, sich nicht einzubringen, weil sie glauben, dass Politiker und Regierung sich nicht um sie scheren.“ Dem müsse man entschieden entgegentreten, sagte Obama.

+++ Obama betonte die Bedeutung der EU. „Die europäische Integration und die Europäische Union bleiben eine der größten politischen und wirtschaftlichen Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit“, sagte Obama in Athen. „Heute mehr denn je braucht die Welt ein Europa, das stark und wohlhabend und demokratisch ist“, ergänzte er. „Aber alle Institutionen in Europa müssen sich fragen: Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen in den einzelnen Ländern den Eindruck haben, dass ihre Stimmen gehört werden?“ Die wichtigen Entscheidungen mit großem Einfluss auf das tägliche Leben dürften nicht so weit weg erscheinen, die Regierungen müssten offen sein für die Anliegen der Menschen. „Wir müssen klarmachen, dass Regierungen dafür da sind, dem Interesse der Bürger zu dienen, und nicht umgekehrt.“

+++ Obama machte sich mit Blick auf die gewaltigen Staatsschulden Griechenlands erneut für Erleichterungen stark. „Eine Entlastung ist entscheidend“, sagte Obama. Das Land, das nach der Finanzkrise schmerzhafte Einschnitte hinter sich habe, müsse auf einen nachhaltigen Pfad zurückgeführt werden, die Jugend brauche Perspektiven. Mit seiner Forderung steht Obama im Widerspruch zur Bundesregierung. Finanzminister Wolfgang Schäuble hält Schuldenerleichterungen für Griechenland nicht für angebracht und liegt deswegen seit längerer Zeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im Clinch.

+++ „Der Fortschritt folgt einem kurvenreichen Pfad - manchmal vorwärts, manchmal zurück“, sagte Obama. Vor allem für junge Leute sei es wichtig, das zu verstehen, auch wenn es schwerfallen könne. „Aber dieamerikanische Demokratie ist größer als jede Einzelperson.“ Nach dem Wahlkampf müsse der Übergang zwischen den Regierungen so reibungslos wie möglich gestaltet werden - darauf sei die Demokratie angewiesen. „Besonders dann, wenn man nicht die Ergebnisse bekommt, die man will.“

Obama lobt Globalisierung, sieht aber auch Brüche

+++ US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen sich bereits an diesem Mittwochabend in Berlin zu bilateralen Gesprächen. Die Kanzlerin komme zum Abendessen mit Obama ins Hotel Adlon, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Am Donnerstag will Obama mit Merkel über die Herausforderungen der künftigen transatlantischen Beziehungen unter dem designierten Präsidenten Donald Trump beraten. Für Freitag ist in Berlin ein Spitzentreffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.

+++ Obama verteidigte im krisengeschüttelten Griechenland die Errungenschaften der Globalisierung. Die wirtschaftliche Vernetzung habe zu mehr Wohlstand, mehr Bildung und weniger Gewalt geführt. „Aber es gibt auch enorme Brüche“, sagte Obama. Die moderne Kommunikation mache soziale Überwachung möglich. „Ungleichheit wurde früher eher toleriert, sie wird jetzt nicht mehr toleriert, weil jeder, auch in den entlegensten Regionen Afrikas, ein Smartphone hat und sehen kann, wie die Leute in London oder New York leben“, sagte der Präsident.

+++ „Der nächste US-Präsident und ich könnten unterschiedlicher nicht sein“, sagte Obama. „Aber wir haben eine Tradition, dass der scheidende Präsident den neuen willkommen heißt und das habe ich letzte Woche getan“, betonte er. Die Grundpfeiler der Demokratie und eine offene Debatte müssten aufrechterhalten werden. „Dann sind wir auch okay“, sagte Obama.

+++ „Ich glaube, dass es für uns praktisch ist, Demokratien zu unterstützen“, sagte Obama am Mittwoch in Athen. „Denn die Geschichte zeigt uns, dass Länder mit demokratischer Führung dazu neigen, gerechter, stabiler und erfolgreicher zu sein.“ Er arbeite notwendigerweise mit allen Ländern, von denen viele keine Demokratien oder nur Demokratien im Namen seien. Aber es sei die Richtung der USA, diejenigen zu unterstützen, die an Selbstbestimmung glauben.

Obama vor Berlin-Besuch bei Merkel: „Demokratien nicht perfekt“

+++ Präsident Obama nimmt Abschied und hält eine emotionale Rede. Es ist eine Grundsatzrede, in der er sein Vermächtnis erklärt. In dieser sogenannten Vermächtnisrede lobt er die Errungenschaften der Griechen und würdigt insbesondere die Demokratie. „Die frühesten Formen der Demokratie in Athen waren weit davon entfernt, perfekt zu sein, genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren“, sagte der US-Präsident in Athen. Dennoch sei die Regentschaft des Volkes unersetzbar.

+++ Abgeschirmt von der Öffentlichkeit hat der scheidende US-Präsident Barack Obama die Akropolis in Athen besichtigt. Die Altertümer auf dem „heiligen Felsen“, wie die Griechen den Hügel im Stadtzentrum nennen, blieben dafür den gesamten Mittwoch vollständig für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch griechische Fernsehsender konnten das präsidiale Sightseeing nur aus der Ferne zeigen. Obama ließ sich die Altertümer von der Archäologin Eleni Banou, einer Mitarbeiterin des Kultusministeriums erklären - die US-Botschaft in Athen veröffentlichte über Twitter ein Foto der beiden.

Der Präsident hatte bei seinem Akropolis-Besuch auch die Erlaubnis, den Parthenon-Tempel zu betreten, was Touristen aus Sicherheitsgründen schon lange nicht mehr dürfen.

+ Polizisten versiegeln einen Gully. Insgesamt sind rund 5000 Beamte im Einsatz. © dpa +++ Die Berliner Polizei sichert den Besuch des scheidenden amerikanischen Präsidenten Barack Obama mit mehreren tausend Polizisten. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach am Mittwochmorgen von mehr als 5000 Beamten , die bis Freitag im Einsatz seien. Die Pressestelle der Polizei wollte sich zu konkreten Zahlen im Laufe des Tages äußern. Laut GdP bekommen die Berliner Sicherheitsbehörden Verstärkung aus 13 Bundesländern und von der Bundespolizei.

Die Polizei bewacht die Fahrtstrecken der Präsidenten-Kolonne durch Berlin, die eigens eingerichtete Sicherheitszone rings um das Kanzleramt, den Reichstag, das Brandenburger Tor, die amerikanische Botschaft und das Hotel Adlon, wo Obama wohnt, sowie alle weiteren Aufenthaltsorte.

Obama in Berlin bei Merkel: Das ist der Zeitplan

+++ Die Präsidentenmaschine Air Force One landet heute Abend gegen 17.35 Uhr auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel. Für heute stehen keine öffentlichen Termine auf dem Programm des Präsidenten. Über den weiteren Verlauf gibt es noch wenig Anhaltspunkte. Am Mittwoch wird er ins Hotel Adlon ziehen.

Es sind nur grobe Eckdaten bekannt, wie rbb-online.de berichtet. Am Donnerstag treffen sich Merkel und Obama - wohl ohne andere Teilnehmer. Am Freitag stehen Gespräche mit mehreren anderen europäischen Regierungschef an. Eine der Themen: Die Beziehung zwischen Europa, Russland und den USA nach der Amtsübergabe an den Republikaner Donald Trump.

+++ Kurz vor seiner Reise nach Berlin will der scheidende US-Präsident Barack Obama am Mittwoch eine Grundsatzrede in der griechischen Hauptstadt Athen halten. Zum Inhalt liegen aus offiziellen Quellen zwar keine Informationen vor. Die Griechen gehen aber davon aus, dass Obama vor den Gefahren der politischen Hetze und des Populismus warnen werde, die sich zurzeit in zahlreichen Ländern breit machen - und dass Demokratie die beste Waffe gegen Demagogen sei. Anschließend wird Obama zu einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Mächtigen der EU nach Deutschland fliegen.

+++ Am Mittwochnachmittag soll die Air Force One des US-Präsidenten in Berlin landen. Klar also, dass in der Hauptstadt die höchste Sicherheitsstufe 1+ gilt. Schon Wochen vor dem Besuch Obamas sondierten die Experten des Secret Service die Lage in Berlin.

+++ Ein herzliches Hallo zu unserem News-Ticker. Wir halten Sie hier über alle Entwicklungen des Besuchs von Barack Obama in Berlin auf dem Laufenden.

Barack Obama in Berlin - Sein letzter Besuch als US-Präsident

Nur noch wenige Wochen lang darf sich Barack Obama (55) als Präsident der Vereinigten Staaten bezeichnen, dann wird er von seinem Nachfolger Donald Trump (70) abgelöst. Zeit also, um der Welt „Goodbye“ zu sagen: Obama befindet sich gerade auf Abschiedstour durch Europa. Am Dienstag landete die Maschine des scheidenden Präsidenten in Athen, wo unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Alexis Tsipras auf dem Plan stand. Am späten Mittwochnachmittag reist Obama dann weiter nach Berlin.

In der deutschen Hauptstadt trifft Angela Merkel Barack Obama am Donnerstag zunächst zum Gespräch. Der US-Präsident bezeichnete die Bundeskanzlerin unlängst als seine engste Verbündete während seiner Zeit als mächtigster Mann der Welt, deshalb freue er sich auf seine bevorstehende Reise. Für Freitag steht dann in Berlin eine große Runde mit den Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Spaniens und Italiens auf dem Programm. Während seines Aufenthalts wird Obama übrigens im Hotel „Adlon“ am Boulevard Unter den Linden nächtigen.

+ Diese Szene sorgte für Gelächter im Netz: Merkel mit Obama beim G7-Gipfel. © dpa Obama schaute im Juni 2013 das letzte Mal in Berlin vorbei - und sorgte damals für einen unvergesslichen Auftritt: Ohne Sakko und mit hochgekrempelten Ärmeln stand der US-Präsident damals bei brütender Hitze lässig am Rednerpult vor dem Brandenburger Tor und sprach zu tausenden Menschen. Im Juni 2015 dann kam Obama zum G7-Gipfel ins bayerische Schloss Elmau. Auch damals blieb vor allem eine Szene im Gedächtnis: Obama, der auf einer Holzbank saß, vor ihm die Kanzlerin mit ausgestreckten Armen - ein Foto, das für Gelächter im Netz sorgte.

Ob Obama auch bei seinem anstehenden Besuch in Deutschland einen solch bleibenden Eindruck hinterlassen wird? Wird berichten im News-Ticker.

