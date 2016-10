Norwegische Jury gibt Friedensnobelpreis 2016 bekannt

Auszeichnung

+ © Berit Roald Eine undatierte Aufnahme zeigt die Vorderseite der Medaille des Friedensnobelpreises, die 1902 von dem norwegischen Künstler Gustav Vigeland enworfen wurde. Foto: Berit Roald/Archiv © Berit Roald

Oslo (dpa) - In Oslo verkündet eine Jury den diesjährigen Friedensnobelpreisträger. 2015 hatte das norwegische Nobelkomitee überraschend das tunesische Quartett des nationalen Dialogs - einen Zusammenschluss aus Gewerkschaftsverband, Arbeitgeberverband, Menschenrechtsliga und Anwaltskammer - geehrt.

In diesem Jahr sind 376 Personen und Organisationen nominiert, darunter die syrische Rettungsorganisation Weißhelme. Der mit acht Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis wird als einzige der renommierten Auszeichnungen nicht in Stockholm, sondern in Oslo bekanntgegeben. Hier wird der Preis am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, auch verliehen.