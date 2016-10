Offenbar doch keine Verbindung zwischen Fall Peggy und NSU

War DNA-Spur eine Verunreinigung?

Bayreuth - Die DNA des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt im Fall der ermordeten Peggy ist möglicherweise doch keine echte Spur, sondern eine Verunreinigung.

Im Fall der Spur des mutmaßlichen NSU-Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Schülerin Peggy hat die Staatsanwaltschaft neue Informationen angekündigt. Mit der Polizei werde die Ermittlungsbehörde am Donnerstagnachmittag weitere Erkenntnisse mitteilen, sagte der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel.

Zuvor hatte der SWR auf Twitter gemeldet, dass die DNA-Spur von Böhnhardt im Mordfall Peggy „möglicherweise ein Fehler der Tatortgruppe des LKA Thüringen“ gewesen sei. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht.

DNA-Spur von Uwe Böhnhardt im Mordfall #Peggy ist nach SWR-Informationen wahrscheinlich doch eine Verunreinigung und keine echte Spur. — SWRinfo (@SWRinfo) 27. Oktober 2016

Peggy war 2001 auf dem Heimweg von der Schule spurlos verschwunden. Im Juli wurde zufällig in einem Waldstück in Thüringen ihr Skelett gefunden. Am Fundort wurde nach den bisherigen Mitteilungen der Ermittler auch DNA festgestellt, die Böhnhardt zuzuordnen ist.

Seit Bekanntwerden dieses möglichen Zusammenhangs weitete die Polizei die Ermittlungsarbeiten in diesem zu den rätselhaftesten Mordfällen in Deutschland zählenden Fall wieder erheblich aus. Auch in vielen anderen Bundesländern prüfen Ermittler derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen ungeklärten Kindermorden und Böhnhardt. Am Mittwoch hatte Beate Zschäpe über ihren Anwalt erklärt, sie wolle sich schriftlich zum Fall Peggy äußern.

