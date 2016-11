Pegida-Frontmann Bachmann lädt AfD-Chefin Petry ein

„Das sind deine Wähler“

+ © afp, dpa Politisches Rendezvous in Dresden? Lutz Bachmann lädt AfD-Chefin Frauke Petry am Montag zur Pegida-Kundgebung nach Dresden ein. © afp, dpa

Dresden - Pegida-Chef Lutz Bachmann sucht die Nähe zur sächsischen AfD. Für die nächste Kundgebung am Montag in Dresden wünscht er sich Parteichefin Frauke Petry an seiner Seite.

Pegida-Chef Lutz Bachmann hat die sächsische AfD zum Schulterschluss aufgerufen. Vielleicht begreife es der eine oder andere im sächsischen AfD-Landesvorstand, dass es nur gemeinsam gehe, sagte der Frontmann des islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses am Montagabend in Dresden. In Sachsen-Anhalt und Thüringen habe man das verstanden. Aber ausgerechnet in Sachsen sei ein Keil dazwischen: „Der muss weg, das muss ausgeräumt werden.“ Bachmann lud die AfD-Landes- und Bundesvorsitzende Frauke Petry ein, am kommenden Montag bei der Pegida-Kundgebung in Dresden zu sprechen: „Das sind deine Wähler, Frauke. Und hier musst Du sein.“ Bislang herrschte Eiszeit zwischen Bachmann und Petry.

dpa