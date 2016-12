Russischer Botschafter in Ankara bei Angriff schwer verletzt

Andrej Karlow offenbar angeschossen

Ankara - Bei einem bewaffneten Angriff in Ankara soll der russische Botschafter Andrej Karlow schwer verletzt worden sein. Er sei von Schüssen getroffen worden.

Auf den russischen Botschafter in der Türkei ist ein Anschlag verübt worden. Botschafter Andrej Karlow sei in der Hauptstadt Ankara bei der Teilnahme an einer Ausstellungseröffnung im Cagdas Sanatlar Merkezi, einer wichtigen Ausstellungshalle im Cankaya-Viertel, in dem die russische sowie viele andere Botschaften liegen, Ziel eines bewaffneten Angriffs geworden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Der türkische Staatssender TRT berichtete, der Diplomat sei dabei schwer verletzt worden. Auf ihn seien drei Schüsse abgefeuert worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Rückschlag für die bilateralen Beziehungen?

Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015.

Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte Sanktionen.

An diesem Dienstag beraten Minister aus der Türkei, Russland und dem Iran in Moskau über den Syrien-Konflikt.

