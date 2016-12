Obama macht Putin für Cyberangriffe verantwortlich

Russland weist Vorwürfe zurück

+ © picture alliance / Justin Lane/E Sie werden wohl keine Freunde mehr: Der scheidende US-Präsident Barack Obama (l) und Russlands Präsident Wladimir Putin. © picture alliance / Justin Lane/E

Washington - Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin eine direkte Verantwortung für die Hackerangriffe während des US-Wahlkampf zugewiesen.

Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin eine direkte Verantwortung für die Hackerangriffe während des US-Wahlkampf zugewiesen. "Nichts von derartiger Tragweise" geschehe innerhalb der russischen Regierung, ohne dass Putin davon wisse, sagte der Obama-Berater Ben Rhodes am Donnerstag im Fernsehsender MSNBC. Putin sei letztlich als oberster Amtsträger "für die Taten der russischen Regierung verantwortlich".

NBC: Putin wollte sich an Clinton rächen

Zuvor hatte der Sender NBC News berichtet, dass Putin selbst Anweisungen für den Umgang mit gehackten E-Mails der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gegeben habe. Der russische Staatschef habe dies anfänglich aus Rache getan, weil die Demokratin als Außenministerin öffentlich die Rechtmäßigkeit der russischen Wahlen von 2011 in Frage gestellt habe, meldete der Sender unter Berufung auf zwei hochrangige Geheimdienstverantwortliche.

Putins Sprecher: "lächerlicher Unsinn"

Später habe Putin dann sein Vorgehen ausgeweitet, um das politische System in den USA als korrupt darzustellen, hieß es in dem Beitrag weiter. Putins Sprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe als "lächerlichen Unsinn" zurück. Auch der gewählte US-Präsident Donald Trump hat in Abrede gestellt, dass Russland hinter den Cyberangriffen auf die Demokraten stecke. Der Republikaner zog entsprechende Informationen durch die US-Geheimdienste in Zweifel. "Wenn Russland oder irgendeine andere Einheit gehackt hat, warum hat das Weiße Haus dann so lange gewartet, um zu handeln?", schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Warum haben sie sich erst beschwert, nachdem Hillary verloren hat?".

Obama ordnet Untersuchung an

Allerdings hatten zwar nicht das Weiße Haus selbst, jedoch Geheimdienstkoordinator James Clapper sowie das Heimatschutzministerium einen Monat vor der Wahl Russland beschuldigt, hinter den Cyberattacken zu stecken. Die Hacker hatten interne Mails der Parteiführung der Demokraten geraubt und waren auch in den Account von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta eingedrungen. Obama ordnete in der vergangenen Woche eine umfassende Untersuchung der Cyberattacken an. Der Bericht soll ihm noch vor seinem Ausscheiden aus dem Amt am 20. Januar vorgelegt werden.

AFP