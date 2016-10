Dulig: Ministerpräsident Tillich hat mein Vertrauen

Landesparteitag

+ © Arno Burgi Martin Dulig stellt sich zur Wiederwahl als Parteichef. Foto: Arno Burgi © Arno Burgi

Chemnitz (dpa) - Im Streit mit der CDU um die Außendarstellung Sachsens hat sich SPD-Chef Martin Dulig klar zur Koalition bekannt.

"Stanislaw Tillich hat mein Vertrauen, dass wir es gemeinsam in dieser Koalition schaffen", sagte Dulig am Samstag beim SPD-Landesparteitag in Chemnitz.

Zugleich wies er Kritik der CDU zurück, er habe mit seinen Äußerungen über rechte Tendenzen und Führungsmängel in den Behörden dem Freistaat geschadet. "Ja, ich bin ein Nestbeschmutzer. Das Nest heißt aber nicht Sachsen, sondern Selbstgefälligkeit der CDU." Dulig stellt sich in Chemnitz der Wiederwahl als Landesvorsitzender.