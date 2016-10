Seehofer zu Merkel-Absage: „Wollen kein Schauspiel abgeben“

CSU-Parteitag erstmals ohne Kanzlerin

+ © dpa Angela Merkel wird das erste Mal in ihrer Kanzlerschaft nicht an einem CSU-Parteitag teilnehmen. © dpa

München - CSU-Chef Horst Seehofer hat seinem Parteivorstand nun offiziell mitgeteilt, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zum CSU-Parteitag Ende der Woche kommen wird.

Er begründete dies damit, dass man kein Schauspiel abgeben, sondern ehrlich mit der Bevölkerung umgehen wolle. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Man wolle keine Gemeinsamkeit inszenieren. Denn in der Zuwanderungsfrage habe man bei Weitem noch keine Einigung. Nötig sei „ein in sich schlüssiges Konzept - das wir noch nicht haben“.

Er schlug jedoch auch versöhnliche Töne im Streit um die Flüchtlingspolitik an. Wenn er höre, dass die CDU bei ihrem Parteitag eine Verschärfung des Asylrechts beschließen wolle, seien das "gute Signale in unserem Sinne", sagte Seehofer. Es gehe um ein schlüssiges System zur Zuwanderung.

Es wäre falsch, dass Thema nur auf die Frage einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen zu reduzieren. Diese bleibe aber für die CSU wichtig. Der bayerische Ministerpräsident betonte, es habe in der Flüchtlingspolitik lange Zeit unterschiedliche Betrachtungsweisen gegeben, jetzt brauche es Zeit, "diese Unterschiede zu überwinden".

Insgesamt seien beide Parteien auf "vielen Feldern gut unterwegs", so Seehofer am Montag auf einer CSU-Vorstandssitzung in München

Es ist das erste Mal in Merkels Kanzlerschaft, dass sie nicht zu einem CSU-Parteitag kommt. Seehofer betonte aber, die Entscheidung sei in totaler Übereinstimmung zwischen Merkel und ihm erfolgt. Ob er selbst zum CDU-Parteitag im Dezember fahren wird, ließ Seehofer demnach offen. Das hänge von den inhaltlichen Diskussionen ab.

Hasselfeldt: Merkels Fernbleiben vom CSU-Parteitag "bessere Variante"

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt misst dem Fernbleiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom kommenden CSU-Parteitag keine große Bedeutung bei. So lange nicht alle Streitpunkte etwa bei der Flüchtlingsobergrenze geklärt seien, sei Merkels Abwesenheit "die bessere Variante", sagte Hasselfeldt der "Passauer Neuen Presse" vom Montag. Entscheidend sei nicht, wer zu welchem Parteitag komme. "CSU und CDU sind auf einem guten Weg und werden geschlossen in das Wahljahr 2017 gehen."

Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer widersprach in der "Passauer Neuen Presse" der Einschätzung, dass die Nichteinladung von Merkel zum CSU-Parteitag ein neuer Tiefpunkt sei. Auch wenn noch einige wichtige Fragen zu klären seien, gebe es große Übereinstimmungen zwischen den Schwesterparteien, sagte Scheuer. "Wir wollen unsere Gemeinsamkeit zeigen und brauchen dafür keine Inszenierung." Im Vordergrund stünden die Inhalte und nicht die Frage, wer auf oder neben dem Podium steht.

Merkel, Gabriel und Seehofer beraten am Sonntag über Gauck-Nachfolge

Kanzlerin Merkel, Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel wollen an diesem Sonntag erneut über die Bundespräsidentenwahl beraten. Das kündigte Seehofer vor der CSU-Vorstandssitzung am Montag in München an. Gabriel müsse klarstellen, ob er einen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD wolle oder nicht. „Dann werden wir sehen, ob der SPD-Vorsitzende zu der Absicht, gemeinsam eine Person zu präsentieren, steht.“ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, Gabriel werde am Sonntag seinen „vorschnellen Vorschlag“ erläutern müssen, dass Außenminister Frank-Walter Steinmeier das höchste Staatsamt übernehmen solle. Der Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck wird im Februar 2017 von der Bundesversammlung gewählt.

dpa/AFP