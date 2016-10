Spaniens Polit-Blockade vor dem Ende

Rajoy hofft auf zweites Votum

+ © Chema Moya Mariano Rajoy am Donnerstag im Parlament in Madrid. Foto: Chema Moya © Chema Moya

Spannung in Spanien: Die schwere politische Krise des Schuldenlandes soll am Samstag ein Ende finden. Dank des Einlenkens der Sozialisten wird der konservative Mariano Rajoy nach monatelangem Tauziehen wohl an die Macht kommen. Aber seine zweite Amtszeit wird kompliziert.

Madrid (dpa) - Spanien steht nach zehn Monaten politischer Blockade vor dem entscheidenden Durchbruch: Der bisher nur geschäftsführend amtierende Ministerpräsident Mariano Rajoy stellt sich heute abend einer zweiten Parlamentsabstimmung über seine Kandidatur als Regierungschef.

Er wird sich dabei aller Voraussicht nach durchsetzen. Damit wird das Schuldenland erstmals seit Dezember 2015 wieder eine reguläre Regierung haben.

Jedoch stehen dem konservativen Rajoy mit seiner Minderheitsregierung schwere Zeiten bevor, da er ohne die Zustimmung der Opposition kaum handlungsfähig sein wird. Für den geplanten Sparhaushalt 2017, der längst überfällig ist, wird er wahrscheinlich weder die Unterstützung der Sozialisten noch anderer linker Parteien bekommen.

Der 61-Jährige von der Volkspartei (PP), der 2011 zum ersten Mal zum Regierungschef gewählt wurde, war am Donnerstag bei einer ersten Abstimmung gescheitert. Er hatte die erforderliche absolute Mehrheit um sechs Stimmen verpasst. Beim zweiten Votum reicht nun eine einfache Mehrheit. Die Sozialisten (PSOE) wollen sich dabei der Stimme enthalten und so Rajoy zum Sieg verhelfen. Nach monatelangem Widerstand hatte die Partei zuletzt angekündigt, eine Minderheitsregierung der PP dulden zu wollen - und so eine drohende dritte Parlamentswahl in der Weihnachtszeit zu verhindern.

In der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone hatte sich nach der Wahl im vergangenen Dezember und einer Neuwahl im Juni eine politische Pattsituation ergeben. Die PP hatte zwar jeweils die meisten Stimmen bekommen, die absolute Mehrheit aber deutlich verpasst.

In der hitzigen Debatte, die der ersten Parlamentsabstimmung vorausgegangen war, hatte Rajoy betont: "Die Spanier haben zweimal deutlich gemacht, dass sie sich eine Regierung unter der Führung der Volkspartei wünschen." Die seit Monaten andauernde Instabilität stelle eine große Gefahr für das Land dar. Seit Dezember können in Spanien weder ein Budget noch Gesetze verabschiedet werden.

Regierung über die zweite Abstimmung