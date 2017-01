Staatsakt für verstorbenen Roman Herzog noch im Januar

Berlin - Der Staatsakt für den verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog ist für den 24. Januar im Berliner Dom angesetzt. Er war am Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben.

Das teilte das Bundesinnenministerium am Donnerstag mit. Weitere Informationen dazu würden in Kürze bekanntgegeben. Herzog war am Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Zuletzt hatte die Bundesrepublik im September 2016 mit einem Staatsakt von Altbundespräsident Walter Scheel Abschied genommen.

Der Trauerstaatsakt - Ausdruck höchster Würdigung

Die nur selten angeordneten Staatsbegräbnisse und Trauerstaatsakte sind Ausdruck höchster Würdigung einer gestorbenen Persönlichkeit durch die Bundesrepublik Deutschland. Um dem Anlass Gewicht zu verleihen, richtet der Staat eine aufwendige Feier mit seinen höchsten Repräsentanten, Hinterbliebenen, Weggefährten und anderen geladenen Gästen aus. Zum festlichen Rahmen gehören die Nationalhymne und eine Traueransprache des Staatsoberhaupts oder eines Vertreters. Gemäß einer Anordnung von 1966 werden Staatsakte durch den Bundespräsidenten angeordnet. Für die Organisation ist das Bundesinnenministerium zuständig.

Trauerstaatsakte für ehemalige Kanzler, Präsidenten und Tsunami-Opfer

Zur besonderen Würdigung gestorbener Persönlichkeiten kann der Bundespräsident einen offiziellen Staatsakt anordnen. Ein Überblick über die Trauerstaatsakte seit dem Jahr 2000:

September 2016: Altbundespräsident Walter Scheel

April 2016: früherer Außenminister Hans-Dietrich Genscher

November 2015: früherer Bundeskanzler Helmut Schmidt

Februar 2015: früherer Bundespräsident Richard von Weizsäcker

März 2008: frühere Bundestagspräsidentin Annemarie Renger

September 2006: früherer Bundestagspräsident Rainer Barzel

Februar 2006: früherer Bundespräsident Johannes Rau

Januar 2005: für die Opfer der Tsunami-Katastrophe

Mai 2002: früherer Bundestagspräsident Richard Stücklen

November 2000: früherer Bundesminister Josef Ertl

November 2000: für den letzten Reichstagsabgeordneten Josef Felder