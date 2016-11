Redner mit "abstrusen Ansichten" erwartet: AfD sperrt Medien aus

Parteitag in Baden-Württemberg

AfD-Landesparteitag in Baden-Württemberg: Diesmal ist die Presse nicht zugelassen.

Kehl - Die baden-württembergische AfD will am Samstag ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl 2017 aufstellen. Dabei ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Medienvertreter sind endgültig vom Parteitag der baden-württembergischen AfD ausgeschlossen worden. Das ergab eine Abstimmung der stimmberechtigten AfD-Mitglieder am Samstag in Kehl. Der Landesvorstand hatte bereits zuvor beschlossen, die Presse von der Veranstaltung zu verbannen - weil Menschen mit „abstrusen Ansichten“ ans Rednerpult treten und damit das Bild der Partei negativ beeinflussen könnten. Zuletzt hieß es, die Stadthalle in Kehl biete nicht genug Platz für die Medien. Nach Kritik sollte aber der Parteitag das letzte Wort über den Ausschluss haben.

250 Demonstranten vor Ort

Rund 250 Demonstranten hatten sich am Samstag vor der Stadthalle versammelt und unter anderem skandiert: „Pressefreiheit, Meinungsfreiheit!“. Die rechtspopulistische Partei will auf ihrem Parteitag die Kandidaten der Landesliste für die Bundestagswahl bestimmen. Auf die ersten vier Plätze bewerben sich führende AfD-Politiker, darunter Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel.

dpa