Schmutziges TV-Duell: Trump droht Clinton mit Gefängnis

Zweites Aufeinandertreffen

+ © AFP Hillary Clinton und Donald Trump lieferten sich ein hitziges TV-Duell. © AFP

Washington - Vor dem Hintergrund der Affäre um vulgäre Äußerungen über Frauen haben sich die US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump ein hitziges zweites TV-Duell geliefert.

Trump versuchte bei der Debatte in der Nacht zum Montag, seine kürzlich bekannt gewordenen Äußerungen zu verharmlosen. Er drohte seiner Rivalin zudem mit Gefängnis, sollte er Präsident werden. Clinton sprach ihm erneut die Eignung für das Amt ab.

Trump war wegen einer am Freitag bekannt gewordenen Videoaufzeichnung aus dem Jahr 2005 in Bedrängnis geraten. Darin hatte sich der Immobilienmogul damit gebrüstet, sich als Prominenter gegenüber Frauen vieles erlauben zu können. Trump versuchte nun, seine Äußerungen zu relativieren: "Das war ein Umkleidekabinen-Gespräch. Ich bin nicht stolz darauf", sagte er bei dem TV-Duell. Er schäme sich dafür und respektiere Frauen.

Das TV-Duell im Ticker zum Nachlesen

Zugleich bestritt Trump, die in dem Video beschriebenen Übergriffe tatsächlich begangen zu haben. "Haben Sie diese Dinge getan?", fragte der Moderator Anderson Cooper. Der Republikaner erwiderte darauf: "Nein, habe ich nicht."

Clinton bewertete Trumps Entschuldigungen als fadenscheinig. Das Video zeige "genau, wer er ist", sagte die Demokratin. Dies entspreche aber nicht den USA. Ihr Kontrahent habe sich nicht nur abfällig über Frauen geäußert, sondern auch über Einwanderer, Afroamerikaner, Latinos, Behinderte und Muslime. Dafür habe er sich nie entschuldigt.

Trump: Angriff nach Entschuldigung

Trump ging nach seinen Entschuldigungen indes direkt zum Angriff auf Clintons Ehemann Bill über. Dieser habe sich "viel schlimmer" verhalten als er selber: "Bei mir waren es Worte, bei ihm Taten." Unmittelbar vor dem TV-Duell in St. Louis im Bundesstaat Missouri hatte Trump mit vier Frauen eine Pressekonferenz abgehalten - drei von ihnen werfen Bill Clinton vor, sie missbraucht zu haben.

Die 90-minütige Debatte vier Wochen vor der Wahl verlief in frostiger und aufgeladener Atmosphäre. Im Unterschied zum ersten Mal begrüßten sich die Kontrahenten nicht mit einem Händedruck. Einer CNN-Umfrage zufolge sahen 57 Prozent der Befragten in Clinton die Siegerin des Duells, 34 Prozent gaben an, Trump habe sich besser geschlagen. Damit siegte Clinton nach Einschätzung der Zuschauer aber nicht so eindeutig wie beim ersten Duell.

Trump warf seiner Rivalin vor, sie habe "Hass im Herzen" und attackierte sie wegen ihrer E-Mail-Affäre - der regelwidrigen Nutzung ihres privaten Servers für ihre dienstliche Kommunikation in ihrer Zeit als Außenministerin. "Sie sollten sich schämen", sagte er. Wenn er die Wahl gewinne, werde er einen Sonderermittler wegen der Affäre einsetzen. Als die Demokratin sagte, zum Glück sei nicht jemand mit Trumps Temperament für die Gesetze im Land zuständig, warf er ein: "Weil Sie dann im Gefängnis wären."

Heftige Kritik an Trump

Dafür erntete Trump heftige Kritik: Ex-Justizminister Eric Holder twitterte, in den USA werde politischen Gegnern "nicht mit Gefängnis gedroht". Trump habe das aber getan und damit erkennen lassen, dass er "sein Amt missbrauchen" werde. Auch Ari Fleischer, ein früherer Sprecher des Weißen Hauses, erklärte, siegreiche Kandidaten drohten Oppositionellen in den USA nicht damit, sie ins Gefängnis zu stecken.

Außenpolitisch spielte unter anderem der Syrien-Konflikt eine Rolle. Clinton kündigte an, dass sie bei einem Wahlsieg mögliche Kriegsverbrechen Russlands sowie der syrischen Führung in Syrien untersuchen lassen will. Trump distanzierte sich unterdessen von einer weitgehenden Forderung seines Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, Mike Pence, zu einem militärischen Eingreifen der USA im Syrien-Konflikt. Er habe mit Pence nicht über dieses Thema gesprochen, und sei mit dessen Position "nicht einverstanden".

afp