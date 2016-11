US-Wahl-Ticker: Trump besucht Obama im Weißen Haus

Alle Informationen

Washington - Zwei Tage nach seiner Wahl wird Donald Trump heute das Weiße Haus besuchen - Barack Obama hat ihn ins Oval Office eingeladen. Alle Infos zur US-Wahl finden Sie in unserem Live-Ticker.

Nach einem zermürbendem Wahlkampf haben sich die USA entschieden: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten.

Am 19. Dezember wird er offiziell vom Electoral College (den Wahlmännern) gewählt und am 20. Januar 2017 vereidigt.

Barack Obama, der noch bis dahin an der Macht ist, will eine reibungslose Machtübergabe an Trump schaffen.

Kaum war Trump gewählt, kam es in einigen Städten Amerikas zu Protesten gegen den neuen Präsidenten.

13.07 Uhr: Nach der US-Wahl grassiert die Populismus-Angst: Die AfD besitze eine vergleichbare Wählerschaft - und ähnlich gute Voraussetzungen wie Trump, ist bei „Maischberger“ im TV-Talk zu hören.

12.45 Uhr: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump nach seinem Wahlsieg zur Vertragstreue beim Klimaschutz gemahnt. "Wir gehen davon aus, dass völkerrechtliche Verpflichtungen gelten", sagte Hendricks am Donnerstag im Bundestag mit Blick auf Ankündigungen Trumps im Wahlkampf, er wolle das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen. Dieses haben die USA auf Grundlage einer Entscheidung des amtierenden Präsidenten Barack Obama ratifiziert.

Hendricks verwies auf die bisherige gute Zusammenarbeit mit den USA beim Klimaschutz und äußerte die Hoffnung, "dass das so bleibt". Trump hält allerdings die weltweite Erwärmung für eine Erfindung - entgegen der Überzeugung fast aller damit befassten Wissenschaftler und ungeachtet immer eindeutigerer Daten zum Temperaturanstieg.

12.24 Uhr: Höchst positiv fielen natürlich auch die Reaktionen in der Trump-Familie auf den Einzug ins Weiße Haus aus. Nur einer konnte sich nicht so recht begeistern. Der zehnjährige Sohn von Donald Trump, Barron.

12.00 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen erwarten ein schlechteres Verhältnis Deutschlands zu den Vereinigten Staaten unter dem neuen Präsidenten Donald Trump. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer hervor. Demnach glauben nur 3 Prozent an eine Verbesserung. Die derzeitigen Beziehungen bewerten vier von fünf als sehr gut oder gut (81 Prozent).

US-Wahl 2016: Tausende Menschen gehen auf die Straße

Donald Trump wird Barack Obama zwar offiziell erst im Januar ablösen. Trotzdem schaut er am Donnerstag nach der Wahl schon einmal im Weißen Haus beim aktuellen Präsidenten vorbei. Barack Obama hat seinen Nachfolger ins Oval Office eingeladen und will ihn dort um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) treffen. Danach sei eine kurze Begegnung der beiden Politiker mit der Presse geplant. Trumps Frau Melania soll sich derweil mit First Lady Michelle Obama treffen.

Bei dem Treffen im Oval Office soll nicht nur eine reibungslose Amtsübergabe vorbereitet werden. Obama will auch darüber sprechen, wie das Land nach dem harten Wahlkampf wieder geeint werden kann. Der in Regierungsdingen unerfahrene Immobilienmilliardär hatte einen äußerst aggressiven Wahlkampf geführt.

Linke und liberale Gruppierungen machten derweil mit Kundgebungen in zahlreichen Städten ihre Abscheu gegenüber Trump deutlich. In New York bewegte sich ein Demonstrationszug mit tausenden Teilnehmern vom Union-Square-Platz in Manhattan zum Trump Tower, dem Wohn- und Firmensitz des designierten Präsidenten.

In Sprechchören und auf Plakaten warfen sie ihm Fremdenhass, Rassismus und Frauenfeindlichkeit vor. "Liebe besiegt den Hass", skandierten die Menschen in New York. Kundgebungsteilnehmer forderten eine Reform des Wahlmänner-Systems zur indirekten Wahl des Präsidenten. In der Hauptstadt Washington kamen in winterlicher Kälte hunderte Menschen zu einer Mahnwache mit Kerzen vor dem Weißen Haus zusammen. "Die Menschen haben einfach Angst", sagte einer der Organisatoren, Ben Wikler von der linksliberalen Basisgruppe MoveOn.org. "Wir sind hier, um in den dunkelsten Momenten nicht alleine zu sein."

US-Wahl 2016: „Er ist nicht mein Präsident“

In Los Angeles zogen hunderte zumeist junger Demonstranten vor das Rathaus und skandierten: "Er ist nicht mein Präsident." In der Stadt Portland im Westküstenstaat Oregon blockierten rund 300 Demonstranten zeitweise den Auto- und Straßenbahnverkehr in der Innenstadt.

Im Bundesstaat Pennsylvania zogen hunderte Studenten der University of Pennsylvania durch die Straßen. In Sprechchören übten sie Kritik an Trump, riefen aber auch zu Einheit auf. Weitere Kundgebungen gab es in Städten wie Chicago, Philadelphia, Pittsburgh und Seattle.

Eine der Galionsfiguren der Linken in den USA, Senator Bernie Sanders aus Vermont, bot Trump unterdessen die Zusammenarbeit an. Der selbsternannte Sozialist erinnerte daran, dass Trump im Wahlkampf eine Verbesserung der Lebensumstände einfacher Bürger gefordert habe. Daran müsse sich Trump nun messen lassen, forderte Sanders, der im Vorwahlkampf gegen Clinton unterlegen war.

Wenn Trump es mit diesem Versprechen ernst meine, "dann bin ich mit anderen Progressiven zur Zusammenarbeit bereit", kündigte Sanders an. "Wenn er aber eine rassistische, sexistische, fremdenfeindliche und anti-ökologische Politik verfolgt, dann werden wir ihm mit aller Kraft entgegentreten."

