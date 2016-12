Eine ganz besondere Fahrt über den Atlantik

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei HNA präsentiert Secret Escapes an und sparen Sie z.B. bei eine Atlantiküberquerung von New York nach Southhampton bis zu 70 Prozent im Vergleich mit anderen Anbietern.

Begeben Sie sich auf große Reise von der neuen in die alte Welt und erleben Sie eine einzigartige Überfahrt von New York nach Southampton. Die Queen Mary 2 gilt bis heute als das luxuriöseste und schönste Kreuzfahrtschiff der Welt. Entworfen wurde die Königin der Meere mit Blick auf die Tradition der großen Dampfschiffe des 19. Jahrhunderts und die mondänen Transatlantik-Reisen dieser Zeit.

Bevor Sie einschiffen, haben Sie in New York mehrere Tage, um die faszinierende Großstadt in vollen Zügen zu genießen. Eine aufregende Stadtrundfahrt bringt Sie zu den weltberühmten Highlights der Metropole. Auch für eigene Entdeckungen bleibt genug Zeit: Das bunte Treiben im Central Park, elegantes Shopping auf der Fifth Avenue oder ein Ausflug ins angesagte Brooklyn – Ihnen stehen unendliche Möglichkeiten zur Verfügung.

An Bord der Queen Mary 2 erleben Sie erholsame Tage, die Sie nach Ihren Wünschen gestalten können. Geboten werden Ihnen dabei bester Service und eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Genießen Sie die Weite des Atlantik und spüren Sie das unvergleichliche Freiheitsgefühl, das schon die ersten Transatlantik-Pioniere zum Sprung über den großen Ozean inspirierte.

+ Luxus-Kreuzfahrt und City-Trip von New York nach Southampton – inkl. Flügen & Extras – Sie sparen 30% Mehr erfahren! Bis zu 70% sparen Sie als Mitglied beim Luxusreiseclub Secret Escapes im Vergleich zu anderen Anbietern.

Wie funktioniert das?

Selbst die besten Hotels dieser Welt möchten keine leeren Zimmer. Die Experten von Secret Escapes wählen per Hand 4- und 5-Sterne Hotels, die aus der Masse herausstechen und den Gästen etwas Besonderes bieten. Hier sehen Sie jede Woche die attraktivsten Deals.

Viele weitere traumhafte Angebote finden Sie unter: secretescapes.hna.de