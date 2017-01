Fürstlich residieren auf einem Schloss? Jetzt buchen und sparen!

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei HNA präsentiert Secret Escapes an und sparen Sie z.B. bei einem Aufenthalt an der Mecklenburgischen Seenplatte bis zu 70 Prozent im Vergleich mit anderen Anbietern.

Zwischen Hamburg und Berlin, inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte, erwartet Sie mit dem erst kürzlich komplett neu gestalteten SCHLOSS Hotel Fleesensee ein echtes Juwel. Das 5*-Hotel wurde 1842 im Barockstil erbaut und diente viele Jahrzehnte als Herrenhaus des mecklenburgischen Adels. Heute empfängt es seine Gäste als perfekter Erholungsort und verbindet ungezwungenen Stil, Komfort und moderne Elemente. Die kürzlich renovierten öffentlichen Bereiche des Schlosshotels, wie die Orangerie, die Bar 1842 und das Restaurant Blüchers by Lafer des berühmten TV- und Sternekochs Johann Lafer, verleihen dem Schloss ein neues, edles und zeitgemäßes Ambiente. Im Wintergarten, den Restaurants und Bars sowie dem SCHLOSS SPA mit seinen vier Saunen und vielen weiteren Erholungsmöglichkeiten lässt es sich perfekt entspannen.

Das SCHLOSS Hotel Fleesensee liegt am Rande des Müritz-Nationalparks und Europas größtes Seengebiet somit praktisch vor der Tür: Über 1.000 Seen ergeben ein wahres Eldorado für Wassersportfans. Hinter jedem Hügel glitzert das blaue Nass. Doch auch Landratten kommen auf ihre Kosten: Verträumte Dörfer, urige Kleinstädte, verwunschene Schlösser und sehenswerte Museen – die Mecklenburgische Seenplatte gehört zu den schönsten und abwechslungsreichsten Regionen Deutschlands.

+ Wiedereröffnete Schlossanlage in Traumkulisse – inkl. Frühstücksbuffet, Spa & Extras – Sie sparen 40% Mehr erfahren! Bis zu 70% sparen Sie als Mitglied beim Luxusreiseclub Secret Escapes im Vergleich zu anderen Anbietern. Wie funktioniert das? Selbst die besten Hotels dieser Welt möchten keine leeren Zimmer. Die Experten von Secret Escapes wählen per Hand 4- und 5-Sterne Hotels, die aus der Masse herausstechen und den Gästen etwas Besonderes bieten. Hier sehen Sie jede Woche die attraktivsten Deals. Viele weitere traumhafte Angebote finden Sie unter: secretescapes.hna.de

Inspiration per E-Mail

Damit Sie kein Angebot verpassen, informieren wir Sie regelmäßig per E-Mail über die besten Deals. Die Preise sind nur für Mitglieder sichtbar und im angebotenen Zeitraum nirgendwo anders zu finden. Anmelden können Sie sich kostenlos ganz einfach mit einer gültigen E-Mail-Adresse über www.secretescapes.HNA.de. Im Gegenzug erhalten Sie Zugriff zu den besten Preisen für die schönsten Urlaubsziele weltweit. Kostenlos Mitglied werden: Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.