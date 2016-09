Ein besonderes Herbst-Erlebnis, nicht weit von zuhause?!

+ © Secret Escapes Trendelburg © Secret Escapes

Im Herzen von Hessen begrüßt Sie das Trendelburg Hotel in einer restaurierten, mittelalterlichen Burg zu einem Aufenthalt, der Sie auf die Spuren der Brüder Grimm führt. Wenn man diesen glauben darf, so lebte hier einst das schöne Rapunzel und ließ ihr goldenes Haar für ihren Märchenprinzen vom Turm herab. Heute entspannen Sie vor Ort umgeben von grünen Feldern und Hügeln in der hessischen Stadt Trendelburg. Steigen Sie die wunderbar knarrenden Treppen hinauf, vorbei an Ritter-Rüstungen und anderen markanten Artefakten bis in Ihr romantisches Märchenzimmer, wo Sie anschließend die Zeit vergessen dürfen.

+ © Secret Escapes In mit Rosen dekorierten Betten schlafen Sie wie einst Prinz und Prinzessin. Morgens erwartet Sie ein stattliches Burgherren-Frühstück, während Ihnen später im Burg-Gourmet-Restaurant hessische und internationale Spezialitäten bei Kerzenschein oder im Gewölbekeller ein Schlummertrunk serviert werden. Besuchen Sie bei Gelegenheit den Rapunzelturm mit Kerker-Museum und Angstloch, bevor Sie sich wieder ganz Ihrem Wohlbefinden widmen: In der historischen Turm-Sauna mit Blick durch die Schießscharten ins grüne Diemeltal. Atmen Sie im Salzhaus durch, gönnen Sie sich eine Massage oder besuchen Sie die Kristall-Weserbergland-Therme, von der Sie nur eine 10-minütige Autofahrt trennt.

