Curry-Brunnen in Hamburg und Zweirad-Geschichte in Mannheim

Neue Ausflugstipps

Freunde der Curry-Wurst können in Hamburg im Curry-Brunnen dippen. Krakau lädt zu Ehren der Weichsel zum Eisbaden ein, Zermatt veranstaltet eine Modenschau und in Mannheim gibt die Ausstellung "2 Räder - 200 Jahre" einen Einblick in die Geschichte des Fahrrads.

In Hamburg lädt ein Curry-Brunnen zum geselligen Dippen ein

Es sieht aus wie Vollmilchschokolade, ist aber tatsächlich eine scharfe Soße: In Hamburgs Karolinenviertel treffen sich seit neuestem Currywurst-Fans, um ihrer kulinarischen Lust mit Hilfe umgebauter Schokobrunnen zu frönen. Oben sprudelt die hellrote Soße heraus, und die Gäste halten ihre auf Holzstäbchen aufgespießten Fleischstückchen in die würzige Fontäne - laut Kochbuchautor und Inhaber Rüdiger Bursche selbst gemacht und kalorienärmer als sonst. Statt des Klassikers Pommes gibt es daher auch alternative Beilagen. Das gesellige Dippen ist in dem kleinen Laden zunächst befristet bis Weihnachten.

Eisbaden und historische Schiffe: Polen feiert Jahr der Weichsel

Mit Festen, Schiffsbesichtigungen und kuriosen Events feiert Polen 2017 seinen längsten Fluss: die Weichsel. Auftakt ist in Krakau (Krakow), wo Hartgesottene am 8. Januar in den eisigen Fluss steigen. Der Höhepunkt des Festjahres ist das Weichselfest, das vom 11. bis 15. August in vier Städtchen in Kujawien-Pommern gefeiert wird. Besucher können historische Schiffe besichtigen. Informationen zu den Events hat das Polnische Fremdenverkehrsamt.

200 Jahre Zweirad im Technoseum in Mannheim

Erst Spielzeug des Adels, dann Massenprodukt für die Arbeiterschaft, heute praktisches Trend-Accessoire: Das Fahrrad hat eine lange Entwicklung durchgemacht. Die Landesausstellung "2 Räder - 200 Jahre" im Technoseum in Mannheim widmet sich bis zum 25. Juni 2017 der Geschichte des Fahrrads und seiner Bedeutung im Wandel der Zeit. Fast 100 Räder vom historischen Laufmaschinenmodell bis zum heutigen Singlespeed gibt es zu sehen, teilt das Museum mit.

Zermatt lädt zum Fashion Weekend ein

Kurz vor Weihnachten lädt Zermatt zur Modenschau ein: Vom 15. bis 18. Dezember steigt in dem Schweizer Skiort das zweite Zermatt Fashion Weekend. Junge Designer, große Marken und auch Schmuck- und Uhrenhersteller zeigen ihre Kollektionen. Der Laufsteg liegt mitten im Dorf mit Blick auf das Matterhorn, teilt Schweiz Tourismus mit.

