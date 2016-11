Da will ich hin: Verwöhn-Urlaub in Willingen

Wellness und Wintersport: Gewinnen Sie ein Genießer-Wochenende in Göbel’s Landhotel.

Der Winter steht vor der Tür. Was gibt es da Schöneres als in einem stilvollen Hotel zu zweit eine kuschelige Auszeit zu verbringen. Das Vier-Sterne Göbel’s Landhotel besticht durch sein Top-Angebot an kulinarischen Genüssen, Wohlfühlzimmern und moderner Wellnesswelt. Schon die Lage mitten im Zentrum des bekannten Wander- und Wintersportparadieses Willingen in den Bergen des Sauerlandes macht es so attraktiv.