Kennen Sie uns schon aus dem TV?

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei HNA präsentiert Secret Escapes an und sparen Sie z.B. bei einem atemberaubenden Trip ins sagenhafte Island bis zu 70 Prozent im Vergleich mit anderen Anbietern.

Entdecken Sie das geheimnisvolle und sagenumwobene Island mit seinen einzigartigen Naturschauspielen: Von Geysiren und heißen Quellen über Vulkane und Legenden bis hin zur magischen Erscheinung des Nordlichts. Nach Ihrer Ankunft im CenterHotel Plaza, das sich mitten in Reykjaviks Altstadt befindet, können Sie gleich eine erste Entdeckungstour wagen und sich dann in einem der vielen Restaurants und Bars auf den Geschmack Islands bringen, bevor Sie am späten Abend im Alten Hafen an Bord eines Schiffes gehen, um mit etwas Glück bei einer Nordlichter-Tour den beeindruckenden und einzigartigen Feuerzauber am Nachthimmel zu bewundern.

An den übrigen Tagen können Sie Ihr Programm mit verschiedenen Touren ergänzen oder die mystische Insel auf eigene Faust erkunden. Die Golden-Circle-Tour führt Sie zu den einmaligen Naturschönheiten rund um Reykjavik. Auf der Tagestour erleben Sie zischende Geysire und rauschende Wasserfälle sowie den geologisch einmaligen Nationalpark Thingvellir, der auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ein weiterer Ausflug bringt Sie per Shuttle-Bus zur berühmten Blauen Lagune, wo Sie im türkisblauen Thermalwasser die Seele baumeln lassen können. Und auf einer Walbeobachtungstour erhalten Sie die einmalige Chance, Wale und Delphine in ihrer natürlichen Umgebung zu entdecken und ihr Verhalten zu bestaunen.

+ Den magischen Naturphänomenen Islands auf der Spur – inkl. Flügen, Frühstück & Touren nach Wahl – Sie sparen 33% Mehr erfahren!

Bis zu 70% sparen Sie als Mitglied beim Luxusreiseclub Secret Escapes im Vergleich zu anderen Anbietern. Wie funktioniert das? Selbst die besten Hotels dieser Welt möchten keine leeren Zimmer. Die Experten von Secret Escapes wählen per Hand 4- und 5-Sterne Hotels, die aus der Masse herausstechen und den Gästen etwas Besonderes bieten. Hier sehen Sie jede Woche die attraktivsten Deals. Viele weitere traumhafte Angebote finden Sie unter: secretescapes.hna.de