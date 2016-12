Lust auf Urlaub? Mitmachen und genießen!

+ © Foto: Das Pfandler Unvergesslicher Urlaub am Achensee: Das Vier-Sterne-Hotel „Das Pfandler“ bietet höchsten Komfort. © Foto: Das Pfandler

Erholsame Adventszeit am Achensee Gewinnen Sie einen Urlaub im Hotel Pfandler in Pertisau

+ Unvergesslicher Urlaub am Achensee: Das Vier-Sterne-Hotel „Das Pfandler“ bietet höchsten Komfort. © Foto: Das Pfandler Mit Blick auf die Bergwelt von Rofan und Karwendel empfängt das familiengeführte Hotel „Das Pfandler“ seine Gäste. Mit traditioneller Gastfreundschaft und gemütlichem Ambiente sorgt Familie Entner vom ersten Moment an für einen unvergesslichen Urlaub. Die großzügigen Zimmer und Suiten des Vier-Sterne-Hauses überzeugen mit höchstem Komfort und lassen den Alltag schnell in weite Ferne rücken. Vom Balkon aus genießt man den atemberaubenden Blick über Tirols größten See oder ins Karwendelgebirge. Egal ob Rodeln, Pferdeschlittenfahrt oder genussvolle Spaziergänge – das Freizeitangebot am Achensee ist riesig. Dazwischen trifft man sich jetzt zur Weihnachtszeit bei den festlichen Adventmärkten. Im Anschluss lockt Pfandlers Vitalwelt mit Hallenbad, Tiroler Stubensauna, Dampfbad, Infrarotkabine und vielem mehr, bevor die Gäste abends mit einem Fünf-Gänge-Wahlmenü im stilvollen Restaurant verwöhnt werden.

www.achensee.com

www.daspfandler.at

Gewinn: Urlaub im Hotel Pfandler am Achensee Gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension im Hotel Pfandler. Der Gutschein ist ein Jahr gültig und nach Verfügbarkeit einlösbar. Tel. 0 13 78 / 80 66 85 – Stichwort: „Achensee“

Weltkulturerbe in Essen entdecken Erleben Sie einmalige Ausstellungen und das GHOTEL hotel & living

+ Als Unesco-Welterbe ist die Zeche Zollverein ein „Must-See“ für jeden Essen-Besucher: Stärken Sie sich mit einem reichhaltigen Frühstück im GHOTEL hotel & living Essen und gehen Sie anschließend auf Erkundungstour im ehemaligen Steinkohlebergwerk. Mit dem Komplettticket und einer Tageskarte für die Rundfahrt über das Gelände sind Sie bestens ausgestattet. © Foto: GHOTEL Seit dem 1. Dezember empfängt das GHOTEL hotel & living an der Hachestraße in Essen seine ersten Gäste. In bester Innenstadtlage bietet das Hotel 174 Zimmer in modernem Design sowie verschiedene Tagungsräume, ein Restaurant und eine Bar. Das Design ist modern und funktional und besticht gleichzeitig durch eine warme und angenehme Atmosphäre. Kostenloses Sky TV ist ebenso selbstverständlich wie freier WLAN-Zugang in allen Bereichen des Hotels. Von der Hachestraße erreicht man alle interessanten Punkte innerhalb Essens in wenigen Minuten. Die weltbekannten Monumente der Industriekultur, besonders das Unesco-Weltkulturerbe Zeche Zollverein, die Villa Hügel mit ihren Ausstellungen, aber auch das Museum Folkwang und vieles mehr, locken jährlich tausende Besucher nach Essen.www.ghotel.de

Zwei Mal Kultururlaub in Essen zu gewinnen Wir verlosen zwei Arrangements für je zwei Personen im GHOTEL Essen mit drei Übernachtungen, Frühstück, Abendessen, Komplett-Ticket für die Zeche Zollverein, Eintritt ins Museum Folkwang, Tagesticket für die Gelbe Linie und einigem mehr. Tel. 0 13 78 / 80 66 86 – Stichwort: „Zeche Zollverein“

Kleine Gäste ganz groß Familienhotels Löwe & Bär in Serfaus

+ Familienurlaub auf höchstem Niveau: Die Häuser Löwe & Bär stehen für luxuriösen Urlaub für die ganze Familie – inklusive professioneller Betreuung für jedes Alter und tollen Spiel- und Erlebnismöglichkeiten. © Fotos: nh Von A wie Alpenpanorama über K wie Kinderbetreuung bis Z wie Zeit zu Zweit – die Hotels Löwe & Bär begeistern mit gehobenem Rundumservice für die ganze Familie. Traditionsbewusst und modern zugleich präsentieren sie sich in erstklassiger Lage im verkehrsberuhigten Serfaus in Tirol – direkt an der hoteleigenen Windelskischule. Der Familienbetrieb ist auf zwei nur wenige Gehminuten voneinander entfernte Hotels, Löwe und Bär, aufgeteilt und zeichnet sich durch exzellenten Service und Kinderbetreuung für alle Altersgruppen aus. Im Löwen können Babies ab der ersten Lebenswoche in die Obhut der erfahrenen Betreuer und Betreuerinnen gegeben werden. Zudem geht das Haus als eines der wenigen Familienhotels auf den Unterschied zwischen Babies und jungen Kleinkindern durch abgetrennte Spielbereiche ein. Der Bär hat sich hingegen ganz den Teenagern versprochen und wartet mit Höhepunkten wie einer Indoor-Kletterhalle auf. Die großzügigen Zimmer und Suiten in beiden Häusern lassen Groß und Klein genügend Freiräume. Eltern genießen im Löwe & Bär kinderfreie Zeit in den wohlduftenden Wellness-bereichen. Kinder verbringen elternfreie Zeit mit vielfältigen Aktivitäten in der Kinderbetreuung. Gaumenfreuden bereitet die gehobene regionale Küche. Die Hotels Löwe & Bär liegen umrahmt von den beeindruckenden Gipfeln der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen im Ort Serfaus in Österreich. Das schneesichere Hochplateau Serfaus-Fiss-Ladis wurde bereits mehrfach als familienfreundlichste Alpenregion ausgezeichnet und thront in 1400 Metern Höhe über dem Tiroler Inntal.

www.loewebaer.com

Familienurlaub in Serfaus in Tirol zu gewinnen Gewinnen Sie einen Familienurlaub in den Hotels Löwe & Bär in Serfaus in Tirol. Im Gewinn enthalten sind vier Übernachtungen inklusive Frühstück und Abendessen (exkl. Getränke) für zwei Personen und ein Kind (Je nach Verfügbarkeit/Feiertage und Ferienzeiten ausgeschlossen). Tel. 0 13 78 / 80 66 87 – Stichwort: „Serfaus“

