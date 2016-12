Lust auf Urlaub? Mitmachen und genießen!

Machen Sie mit und gewinnen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag in unseren attraktiven Hotels. Rufen Sie von Samstag, 17.12. bis Montag 19.12., 23:59 Uhr an und gewinnen Sie einen tollen Kurzurlaub.

+ Wunderschönes Ambiente: Das Design der Zimmer und Suiten des Hotels wird durch elegante Grautöne und ein perfekt abgestimmtes Lichtkonzept geprägt. © Welcome Hotel

Am idyllischen Elbufer gelegen befindet sich das 4-Sterne Welcome Parkhotel Meißen in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt und bietet seinen Gästen einen einzigartigen Blick auf die imposante Silhouette von Albrechtsburg und Dom.

Von der Kulturmetropole Dresden ist das Hotel nur 25 Kilometer entfernt. Das Herzstück der Hotelanlage bildet eine 1870 im Jugendstil erbaute Villa. Als Markenzeichen schmücken farbenprächtige Kacheln und Mosaike die Fassade und das Dach.

Während der im September 2013 begonnenen Renovierungsarbeiten wurde sowohl das Bestandsgebäude mit dem Rezeptionsbereich als auch die Gästezimmer des Hotels von Grund auf modernisiert.

Das hoteleigene Restaurant, das sich seit Oktober 2014 ebenfalls in neuem Gewand präsentiert, orientiert sich aus kulinarischer Sicht an alten Traditionen und bietet neben internationalen Gerichten zahlreiche regionale Köstlichkeiten, wie zum Beispiel die berühmten sächsischen Quarkkeulchen.

Der neu errichtete 350 Quadratmeter große Veduta Spa des Hauses bietet mit zwei Saunen, Dampfbad, Fitnessbereich und Ruhezonen, einem breitgefächerten Angebot an Beautybehandlungen sowie Massagemöglichkeiten genügend Raum für Entspannung. Mit direktem Blick auf Albrechtburg und dem Dom haben Gäste in der Panoramasauna oder danach im Ruheraum die Möglichkeit, einen ereignisreichen Tag in der Elbstadt ausklingen zu lassen.

