Das Winterwetter macht Lust auf mehr: Gewinnen Sie einen Aufenthalt in Lenggries und genießen Sie erholsame Wintertage.

+ © Grasmüllerhof Die „eigenen vier Wände" für den Urlaub: Die modernen Ferienwohnungen auf dem Grasmüllerhof in Lenggries lassen keine Wünsche offen. © Grasmüllerhof

Eine Woche Winterurlaub in Lenggries – Urlaub in der Vier-Sterne-Ferienwohnung Grasmüllerhof gewinnen

Im schönen Ortsteil Wegscheid, mit wunderbarem Blick über das Isartal, empfängt Familie Heiß ihre Gäste mit viel Charme und echt bayerischer Herzlichkeit auf dem Grasmüllerhof in Lenggries. Die beiden seit 2014 bestehenden Vier-Sterne-Ferienwohnungen liegen im ersten Stock des neu gebauten Anwesens, haben in allen Räumen Fußbodenheizung und je einen Balkon für traumhafte Ausblicke in die winterliche Bergwelt. In der komplett eingerichteten Wohnküche bleiben keine Wünsche offen. Urlauber starten den Tag mit einem selbstgemachten Frühstück, bevor es raus in die Natur geht.

Direkt vor der Haustür beginnen Winterwanderwege, die immer mit Sicht auf die Lenggrieser Hausberge entlang der märchenhaft verschneiten Isar führen. Ebenfalls perfekt ist der Grasmüllerhof als Ausgangspunkt für Skifahrer und Langläufer: In nur wenigen Minuten erreicht man das Skigebiet Brauneck, wo Familien und Anfänger ebenso wie Könner auf leichten und mittleren Abfahrten bis hin zur anspruchsvollen Weltcupabfahrt alles finden, was das Skifahrerherz begehrt. Und ein ausgedehntes Loipennetz sorgt für Winterspaß im Tal.

Besonderer Tipp: Die Lenggrieser Gästekarte PLUS bietet Urlaubern eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Brauneck Bergbahn und der Blombergbahn, man kann täglich im Familienbad Isarwelle gratis abtauchen sowie Museen und weitere Ausflugsziele der Region ansteuern. Gäste erhalten gleich bei der Ankunft den scheckkartengroßen Alleskönner kostenlos bei ausgewählten Gastgebern der Region, zu denen auch die Ferienwohnungen der Familie Heiß gehören.

www.ferienwohnungen-grasmuellerhof.de

www.lenggries.de

www.lenggriesplus.de

