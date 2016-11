Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen!

Auch heute bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine von drei Auszeiten vom Alltag zu gewinnen. Rufen Sie von Samstag, 19.11., bis Dienstag, 22.11., 23:59 Uhr an und gewinnen Sie ein paar Tage Erholung vom Alltag!

+ An einem der spektakulärsten Plätze der Bayerischen Alpen: Das Kempinski Hotel Berchtesgaden. © Foto: Kempinski Hotels

Das Kempinski Hotel Berchtesgaden liegt auf dem Eckerbichl, an einem der spektakulärsten Plätze der bayerischen Alpen. Dank der Hufeisenform und stockwerkübergreifender Glasfronten erscheint das einmalige Bergpanorama von allen Bereichen des Hotels zum Anfassen nah. Das luxuriöse Lifestyle-Resort veranstaltet am Silvesterabend die wohl spektakulärste Party im Alpenraum. Neben Champagner so viel das Herz begehrt und einer atemberaubenden Bergkulisse erwartet Gäste bei der „Exklusiven Alpinen Silvester Küchenparty“ eine kulinarische Reise durch das Berchtesgadener Land. Schwungvolle Party Ulrich Heimann, Sternekoch des LE CIEL und Thomas Walter, Küchenchef des Restaurants Johann Grill, gewähren exklusive Einblicke in ihre Wirkungsstätten und ihre Philosophie. Ob den Chefs bei der Arbeit über die Schulter schauen, sie an den Tranchier- und Live- Kochstationen besuchen oder die Tanzfläche unsicher machen – das Kempinski Hotel Berchtesgaden setzt anstelle eines gesetzten Dinners auf eine schwungvolle Party mit Hochgenuss und ausgelassener Stimmung. Nach der Party schlafen die Gäste in 138 gemütlichen Zimmern und Suiten und entspannen sich am nächsten Morgen im Kempnski The Spa. Danach kann man in der faszinierenden Natur direkt vor der Haustür Wandern, Klettern und Mountaibiken oder eine Golfrunde auf dem angeschlossenen 9-Loch-Golfplatz des Golf Club Berchtesgaden spielen.

www.kempinski.com/de/berchtesgaden