Lust auf Urlaub? Mitmachen und genießen!

Einfach wohlfühlen in der Eifel. Gewinnen Sie einen Urlaub im Wohlfühlhotel Kastenholz.

+ Erholung pur: Im Hotel Kastenholz kann man wunderbar entspannen. Foto: Dominik Ketz Wer im Urlaub großzügigen Komfort, gutes Essen, tolle Wanderwege sowie fröhliche und natürliche Menschen liebt, der ist im Natur- und Wohlfühlhotel Kastenholz goldrichtig. Die Gäste des Vier-Sterne- Superior-Hotels in der Nähe des legendären Nürburgrings genießen einen weiten Blick über die Eifellandschaft und den Hirschpark. Der großzügige Schwimmbad-, Wellness- und Beautybereich bietet Erholung und Tiefenentspannung pur. Das betreute Aktiv- und Entspannungsprogramm bringt mit Morgen- und Aquagymnastik, Yoga, Tai Chi bis hin zu autogenem Training jeden Tag neue Abwechslung in den Urlaub. Die im Hotel angebotene „FX Mayr Entgiftungskur“ sorgt für neue Vitalität und ein neues Körpergefühl. Hier sind eine Anfangs- und Abschlussuntersuchung, manuelle Bauchbehandlungen, Beautyleistungen, Massagen, eine Heilbehandlung und eine ganzheitliche Persönlichkeitsberatung enthalten.

www.kastenholz-eifel.de

Wellness der Extraklasse im Harz. Urlaub in Göbel's Vital Hotel in Bad Sachsa gewinnen.

+ Perfekt für eine winterliche Auszeit: Göbel’s Vital Hotel in Bad Sachsa. Foto: nh Der Harz lockt sowohl Aktiv-Urlauber, Naturfreunde als auch Wellness-Gäste und Familien sowie gerade im Winter mit verschneiten Bergen und Täler Skisportfans und Winterwanderfreunde. Direkt am schönen Kurpark im charmanten Städtchen Bad Sachsa liegt das elegante Vier-Sterne-Superior Göbel’s Vital Hotel und strahlt eine besondere Wohlfühlatmosphäre mit Herz aus. Es ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge in die Umgebung. Stilvoll und modern eingerichtete Zimmer, Suiten und Appartements, das elegante Wintergarten-Restaurant und die gemütliche Hotelbar laden zum Wohlfühlen ein. Für Erholung pur und gemütliche Auszeiten sorgt der großzügige Spa- und Wellnessbereich „Vitalis SPA“ auf 000 Quadratmetern. Hier kann man sich auf Wohlfühlmomente freuen und bei vielseitigen Kosmetik- und Wellness-Anwendungen rundum erholen.

www.vitalhotel.de

Winterwellness im Harz

Im Gesundland Vulkaneifel. Entspannen Sie sich im Hotel Molitors Mühle im Salmtal.

+ Molitors Mühle liegt am Flüsschen Salm im Gesundland Vulkaneifel. Foto: Petra Stüning Das idyllische Salmtal bietet die ideale Kulisse für das zwischen fünf hoteleigenen Seeweihern gelegene romantische Wellness- und Spa-Hotel Molitors Mühle. In der ehemaligen Mühle geht es besonders relaxed zu. Der traditionsreiche Familienbetrieb ist komfortabel ausgestattet und verfügt über eine traumhafte Seeterrasse, ein Kaminzimmer, einen Wintergarten und vieles mehr. Besonders entspannend ist die großzügige Wellness- Oase – rund 1300 Quadratmeter – mit Hallenbad, Fitnessraum und großer Saunalandschaft. Die Pfahlsauna im Badesee lässt die Herzen aller Saunaliebhaber höher schlagen. Für Genießer bietet das Hotel neben exklusiven, kulinarischen Genüssen auf Wunsch auch vegetarische und Diätküche sowie eigene Riesling-Weine aus der Wehlener Sonnenuhr.

www.molitors-muehle.de

Entspannen im Salmtal

Schnee-Erlebnisse in Tirol. Geheimtipp: Pisten- und Winterspaß im Tannheimer Tal.

+ Pistenspaß garantiert: Winterurlaub im Tannheimer Tal in Tirol. Foto: nh Sechs Skigebiete mit 55 Pistenkilometern stehen im Tannheimer Tal und Jungholz zur Auswahl. Abseits der Pisten warten 81 Kilometer Winterwanderwege. Mit dem Ticket „Winterbergbahnen inklusive“ vom 9. bis 26. Januar 2017 sind für Urlauber, die einen Mindestaufenthalt von drei Nächten gebucht haben, von Montag bis Donnerstag die Lifttickets inklusive. Davon profitieren nicht nur die Skifahrer, sondern auch Wanderer, die kostenlos vier Bergbahnen in Tannheim, Grän, Nesselwängle und Schattwald nutzen können. Für einen traumhaften Urlaub im Tannheimer Tal empfiehlt sich das zentral gelegene Vier-Sterne-Hotel Schwarzer Adler. Hier herrscht eine einzigartige Atmosphäre mit privatem Charakter, individueller Gastfreundschaft und genussvoller Sinnlichkeit. Sie dürfen gespannt sein auf die vorzügliche Küche und den Wellnessbereich, aufgeteilt auf zwei Etagen, mit eigener Kosmetik- Massage und Sportabteilung.

www.tannheimertal.com

www.schwarzer-adler.at

Schnee-Erlebnisse in Tirol

