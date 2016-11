Lust auf Urlaub? Mitmachen und genießen!

Machen Sie mit bei unseren attraktiven Gewinnspielen! Sie haben die Möglichkeit unvergesslichen Skispaß im Altenmark-Zauchensee, Action-und Showerlebnisse im Phantasialand oder entspannten Wellnessurlaub in Bad Wildungen zu gewinnen. Rufen Sie von Samstag, 26.11. bis Montag, 28.11., 23:59 Uhr an und gewinnen Sie eine schöne Auszeit vom Alltag.

Die schönsten Pisten direkt vorm Hotel In Altenmark-Zauchensee im Hotel Zauchenseehof ist das ganz normal

+ Direkt an der Piste: Im Zauchenseehof fühlen sich Wintersportler und auch Familien wohl. Foto: @wolkersdorfer – walchhofer

In Zauchensees absoluter Toplage direkt am Lift gelegen befindet sich das 4-Sterne-Familienhotel Zauchenseehof (www.zauchenseehof.com). Familie Walchhofer führt es bereits in dritter Generation mit viel Engagement und großer Herzlichkeit. Die liebevoll eingerichteten Zimmer bieten herrlichen Bergblick, so dass es die Urlauber nach der Stärkung am reichhaltigen Frühstücksbuffet gleich ins Freie zieht. Die schneesicheren, fast 70 Pistenkilometer des höchstgelegenen Skigebiets im Salzburger Land wollen schließlich erkundet werden. Schnellfahrer und Freerider, egal ob auf Skiern oder dem Snowboard, kommen im Skiparadies Zauchensee voll auf ihre Kosten. Wer’s ruhiger mag, spaziert gemütlich durch die Winterlandschaft am Zauchenseeufer entlang bis nach Altenmarkt, wo einer der idyllischsten Ortskerne des Landes wartet. Relaxen steht am Abend dann für alle auf dem Programm. Und das geht am besten in der Wellness-Oase des Zauchenseehofs. Als Familienhotel bietet der Zauchenseehof natürlich auch für die Kleinen große Highlights – wie etwa das eigene Kinderschwimmbad mit Rutsche. Beim stilvollen Vier-Gang-Menü im Restaurant lassen die Besucher dann einen zauberhaften Wintertag mit auserlesenen Delikatessen und guten Weinen ausklingen.