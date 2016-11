Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen!

Auch heute bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine von drei kurzen Auszeiten vom Alltag zu Gewinnen. Rufen Sie von Samstag, 05.11., bis Montag, 07.11., 23:59 Uhr an und gewinnen Sie ein paar Tage Erholung vom Alltag!

Skifahren im Alpbachtal Urlaub im Hotel Stockerwirt in Reith gewinnen

+ Ankommen mitten im winterlichen Alpbachtal und sich direkt in den Schneespaß stürzen: Die Pisten im „Ski Juwel“ und die herrliche Winterlandschaft sind im Hotel Stockerwirt in Reith im Alpbachtal zum Greifen nah. Foto: nh Das Hotel Stockerwirt in Reith im Alpbachtal ist der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Pistenerlebnisse im Tiroler Skigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“. Die Orte rundherum haben sich eine bäuerliche Bilderbuchidylle erhalten, in der man noch Einheimische und Originale trifft.

Auch im Familienbetrieb Stockerwirt herrscht eine gemütliche Atmosphäre, in der Tradition und Brauchtum noch gelebt werden. Morgens findet am ausgiebigen Frühstücksbuffet mit Bioecke und heimischen Produkten jeder das Passende, um in einen aktiven Tag auf der Piste zu starten. Der Skibus hält direkt vor dem Hotel und bringt die Gäste in nur wenigen Minuten zur Talstation der Wiedersbergerhornbahn und damit zum Einstieg in die 109 Pistenkilometer des „Ski Juwel“.

Mit der Gratis-Alpbachtal Seenland Card sind dabei nicht nur die Busfahrten kostenlos sondern es warten weitere Inklusivleistungen in der Region. Im „Ski Juwel“ werden tagsüber dann Pisten aller Schwierigkeitsgrade, Freeride-Strecken, Snowparks und natürlich einige der 25 Hütten ausprobiert, auf denen echte Tiroler Schmankerl serviert werden. Auch wer ohne Bretter unterwegs ist, findet im Alpbachtal sein Glück.

Anschließend gönnt man sich die wohlverdiente Erholung in der hoteleigenen Sauna oder im Dampfbad. Am Abend bleiben keine kulinarischen Wünsche offen, wenn das Vier-Gang-Wahlmenü mit typischen Tiroler Gerichten und internationaler Küche ins stilvolle Restaurant lockt.

www.skijuwel.com

www.hotel-stockerwirt.com

Winter im Alpbachtal

Der Skibus hält direkt vor dem Hotel: Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Erwachsene mit Halbpension im Hotel Stockerwirt in Reith im Alpbachtal. Tel. 0 13 78 / 80 66 86 Stichwort: Alpbachtal

Einfach mal abschalten in der Eifel Gewinnen Sie einen Urlaub im Wohlfühlhotel Kastenholz

+ Das Hotel Kastenholz liegt inmitten der naturreinen Eifellandschaft nur unweit entfernt vom Nürburgring. Foto: Moritz Dornbusch Das die schönsten Reiseziele nicht zahlreiche Flugstunden entfernt sein müssen, beweist das Natur- und Wohlfühlhotel Kastenholz eindrucksvoll. Das Vier-Sterne-Superior-Haus liegt mitten in der Eifel. Die Highlights wie der Nürburgring oder spannende Ausflugsziele wie Cochem, Mayen, Ahrweiler und Bad Münstereifel sind nicht weit entfernt.

Ein perfektes Rundumpaket sorgt in dem charmanten Landhotel für unbeschwerte Urlaubstage. Im Restaurant genießt man hausgemachte Eifeler Spezialitäten, leckere Wildgerichte aus eigener Jagd und erstklassige Spitzenweine. Kombiniert mit den drei Saunen, dem duftenden Kräuterdampfbad, einem ansprechenden Schwimmbereich, liebevoll gestalteten Ruheräumen und zahlreichen Körperbehandlungen fällt Abschalten hier angenehm leicht.

Das betreute Aktiv- und Entspannungsprogramm bringt mit Yoga, Tai Chi, Qi-Gong, geführten Wanderungen und vielem mehr Abwechslung in den Urlaub. Neue Vitalität und ein besseres Körpergefühl vermittelt die ärztlich durchgeführte FX Mayr Entschlackungskur im Hotel.

www.kastenholz-eifel.de

Wohlfühlurlaub in der Eifel

Sie möchten in die Eifel und lieben großzügigen Komfort, gutes Essen sowie die herrliche Natur direkt am Hotel? Dann machen Sie mit und gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpenison im Hotel Kastenholz. (In der Vor- und Nachsaison, Anreise Sonntag) Tel. 0 13 78 / 80 66 84 Stichwort: Eifel

Urlaub am Fuße des Bocksberges Entspannen Sie sich im Sunotel Kreuzeck im schönen Harz

+ Eine naturnahe Oase direkt am See: Das Sunotel Kreuzeck in Goslar / Hahnenklee ist die ideale Adresse für Naturliebhaber und Familen. Foto: nh Dort wo der Harz am schönsten ist, umgeben von großartigen Wäldern und direkt am Fuße des Bocksberges liegt an einem idyllischen See das Sunotel Kreuzeck. Mitten in der wild-romantischen, einmaligen Natur des Mittelgebirges, in einer wahren Ruhe-Oase, bietet das Hotel die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie. Von der großzügigen Hotelhalle aus erreichen Sie das Restaurant „Kreuzeck“. Hier gibt es das leckere Frühstücksbuffet und eine gut bürgerliche Küche in Form von wechselnden Suppen-, Salat- und Themenbuffets. Kaffee und Kuchen und leckere Cocktails lassen sich hervorragend mit Blick auf den See genießen. Die rustikale „Altharzer Bierzeche“ ist ein beliebter abendlicher Treffpunkt für eine gesellige Runde mit Freunden oder Bekannten. Ein Pool mit über 130 Quadratmetern bietet zudem viel Platz zum ausgiebigen Schwimmen. In Kombination mit Sauna, Solarium und Massagen ergibt sich ein idealer Ort der Entspannung.

www.sunotel-kreuzeck.de

Naturoase im Harz

Erleben und entdecken Sie den Naturpark Harz mit seine zahllosen Möglichkeiten: Gewinnen Sie drei Übernachtungen mit all inclusive-Verpflegung für zwei Personen im Sunotel Kreuzeck in Goslar / Hahnenklee im Harz. Tel. 0 13 78 / 80 66 85 Stichwort: Harz

Kostenhinweis: Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht bar auszahlbar oder übertragbar und einlösbar zu allen verfügbaren Terminen nach Absprache. Die Gültigkeit dieser Gutscheine beträgt – soweit nicht anders vermerkt – ein Jahr ab dem Tag der Ausstellung. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten der Gewinner.

