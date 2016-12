Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen! Einfach mal abschalten und den Alltag im Urlaub hinter sich lassen!

Rufen Sie von Samstag, 31.12., bis Dienstag, 03.01., 23:59 Uhr, an und gewinnen einen tollen Kurzurlaub.

Es ist die Verbindung von Heilbad und historisch geprägter Romantik, die Bad Mergentheim im lieblichen Taubertal seine besondere Ausstrahlung verleiht. Mit der historischen Altstadt, dem Deutschordensschloss und attraktiven Freizeitangeboten bietet die Stadt zahlreiche Möglichkeiten. Der Kurpark Bad Mergentheim gehört zu den schönsten Parkanlagen in Deutschland. Neben seinen Attraktionen wie Gradierpavillon, Wasserspiele, Klanggarten, Rosengarten und Japangarten ist er auch häufig Schauplatz für zahlreiche Feste und Veranstaltungen. Ruhig im ehemaligen Kurgebiet direkt am Fluss, der Tauber, gelegen, präsentiert sich „Das Schaffers“ bewusst als Hotel mit 40-jähriger Familientradition. Getreu der Philosophie „Ein Hotel zum Wohlfühlen, eine Gastronomie zum Genießen und eine Wohlfühloase zum Entspannen.“

www.bad-mergentheim.de

www.dasschaffers.de

Urlaub an der Tauber: Wir verlosen einen Aufenthaltsgutschein für 2 Personen über 3 Übernachtungen von Sonntag bis Mittwoch mit Halbpension im Das Schaffers in Bad Mergentheim.

+ Urlaub für Körper und Seele: Die Europatherme in Bad Füssing sorgt für ganzheitliche Entspannung. © Bad Füssing

Entspannen und genießen – wo wäre das besser möglich, als in einem Ort an dem bayerische Tradition, wunderschöne Landschaft und die außergewöhnliche Heilkraft des Wassers untrennbar miteinander verbunden sind. Lassen Sie den Stress, die Hektik und alle Anspannungen des Alltags getrost hinter sich und tauchen Sie ein in eine Welt voller Entspannung und Erholung. Das Herz Bad Füssings bilden die drei Thermen. Die Therme sowie die Europa- und die Johannestherme sorgen für ganzheitliche Entspannung körperliches Wohlbefinden und Erholung von Geist und Seele. Das sympathische 4-Sterne-Wunsch- Hotel Mürz liegt direkt in Bad Füssing und ist bekannt für sein umfangreiches Wellnessangebot. Die Saunalandschaft, der Fitnessbereich und die hauseigene Therme, welche vom original Thermal Wasser aus Bad Füssing bespeist wird, lassen Sie den Alltagsstress vergessen. Belohnen Sie sich mit individuellen Wellness, Beauty und Kosmetikangeboten.