Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

Auch in dieser Wochen haben Sie die Möglichkeit tolle Kurzreisen zu gewinnen. Nutzen Sie Ihre Chance und gewinnen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag. Rufen Sie von Samstag, 17. September bis Dienstag, 20. September, 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie Ihren unvergesslichen Kurzurlaub!

Wellness mit Blick auf die Berge. Stellen Sie sich vor, Sie entspannen sich auf einer bequemen Relaxliege am Pool und genießen gleichzeitig den exklusiven Blick auf die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau im Allgäu. Diesen königlichen Logenplatz können unsere Gewinner im Vier-Sterne-Superior-Hotel „Das Rübezahl“ in Schwangau im Allgäu genießen. Das familiengeführte Refugium überzeugt mit diskretem Luxus. Damit Gäste ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen können, legen die Gastgeber Giselle und Erhard Thurm größten Wert auf gelebte Gastfreundschaft sowie persönlichen und qualitativ hochwertigen Service. Das Rübezahl verfügt über 54 individuell gestaltete Zimmer und Suiten und einen alpin geprägten Wellness-Bereich mit verschiedenen Saunen, Dampfbädern, Außenschimmbecken, Felsenwhirlpool und Privat-Spa-Suite. Hier entspannt man sich zum Beispiel mit AlmYurveda – eine vom klassischen Ayurveda inspirierte Behandlungsart, welche die regionale Pflanzenvielfalt aus dem Allgäu mit ayurvedischen Massage-Elementen kombiniert. Zudem besticht Das Rübezahl mit modern interpretierter alpenländischer Küche des ehemaligen Schuhbeck-Schülers Michael Bernhard.

www.hotelruebezahl.de

Genießen Sie die exklusive Atmosphäre im „Das Rübezahl“ in Schwangau im Allgäu. Wir verlosen drei Übernachtungen inkl. Verwöhnpension (exkl. Getränke) für zwei Personen plus eine Spa-Behandlung pro Person. Einlösbar von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage und Ferienzeiten).

www.ankers-hoern.de

Wir verlosen für zwei Personen zwei Übernachtungen im Hallig Doppelzimmer im Anker’s Hörn – Hotel am Meer mit Halbpension. Der Gutschein ist nach Ausstellung ein Jahr gültig, frei nach Verfügbarkeit nur in der Nebensaison.

+ Göbel’s Hotel Aqua Vita – hier die Quellentherme – bietet eine ideale Kombination aus Angeboten für Wellness, Entspannung, Fitness und Therapie. © Göbel Hotels

Bad Wildungen, die Wohlfühl- und Gesundheitsstadt an Deutschlands Märchenstraße, reizt mit seiner malerischen Fachwerk-Altstadt, heilenden Quellen und Europas größtem Kurpark. Mittendrin an Europas größtem Kurpark liegt das Vier-Sterne Vitalresort „Göbel’s Hotel AquaVita“ mit seinem 2000 Quadratmeter großen Gesundheitszentrum, in dem man perfekt entspannen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun kann. Die großzügige QuellenTherme trägt genauso zum Erholen bei wie die moderne Saunalandschaft, das Physiotherapie- und PräventionsCenter sowie die attraktive Beauty- und Wellness-Lounge mit zahlreichen Gesundheits und Verwöhnangeboten. Die stilvoll und modern eingerichteten First Class-Zimmer sind das perfekte Zuhause für einen Wohlfühl-Aufenthalt. Selbstverständlich ist auch das kulinarische Verwöhnprogramm vom Feinsten. Wer sich also eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen und zugleich etwas für seine Gesundheit tun möchte, ist im Göbel’s Hotel AquaVita bestens aufgehoben.