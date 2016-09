Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

+ © Jess am Meer Sonnenuntergang an der Nordsee: Dieses Schauspiel fasziniert immer wieder. © Jess am Meer

Tolle Reiseziele locken auch diese Woche. Vom Bergwandern im Sauerland oder Salzburger Land über „Meeresglück“ an der Nordsee, wir haben für jeden Geschmack die passende Reise. Rufen Sie an und nutzen Sie Ihre Chance von Samstag, 1. Oktober 2016 bis Donnerstag, 6. Oktober, 23:59 Uhr; gewinnen Sie einen unvergesslichen Kurzurlaub.

Das Meer überall spüren – Urlaub in „Jess am Meer“ in Büsum zu gewinnen.

Das Seebad Büsum an der Nordseeküste ist 875 Jahre jung. Und ein guter Ort für so ein stylisches Hotel. Unter dem Motto „Gastfreunde für’s Leben“ möchte Marcus Jessen, der hier in seiner Kindheit die Ferien bei seiner Großmutter verbracht hat, den kleinen Hafenort mit seinem komplett umgebauten Hotel bereichern. „Maritim und frisch, so haben wir es als Nordlichter gern und auch die Gäste, die zu uns kommen. Das gute Gefühl macht auch unsere Zeit für ‘n lütten Schnack, wie wir schön für ein kleines Pläuschen sagen, mit unseren Gästen aus“, so Marcus Jessen, der nach Karrierestationen im Elysée, Atlantic, Hyatt Hamburg und weiteren Häusern nun seinen Traum mit Jess am Meer verwirklicht hat.

+ Sonnenuntergang an der Nordsee: Dieses Schauspiel fasziniert immer wieder. © Jess am Meer Ob eine Pause unterm Dach oder in lockerer Gesellschaft an der gemütlichen Tafel in der Frühstücks-Lounge mit Insider- Tipps – im Jess am Meer findet der Gast sowohl private Rückzugsräume als auch neue Freunde für´s Leben. Überall ist das Thema Meer spürbar – ob auf der Do-it- yourself-Düne vor dem Haus, der Terrasse mit hellen Holzplanken oder den lichtdurchfluteten Zimmern mit großen Fensterfronten. Die finnische Sauna Japsand lädt ein zum Entspannen. Die gelungene Mischung aus Neu und Alt, persönlichen Fundstücken und liebevoller Dekoration schafft eine klare Gemütlichkeit.

www.jess-am-meer.de

Urlaub an der Nordsee. Wir verlosen vier Übernachtungen mit Frühstück in Jess am Meer in Büsum. Dazu gibt es Obstteller und Wasser auf dem Zimmer, eine gemütliche Teestunde mit Kuchen, ein Dinner, tägliche Nutzung der Sauna. Tel. 0 13 78 / 80 66 84 – Stichwort: „Jess am Meer“

Lebensgefühl in den Bergen genießen – Auszeit im Salzburger Land: „Das Goldberg“ in Bad Hofgastein

+ Besonderes Erlebnis: Von Bergen umgeben kann man im „Das Goldberg“ Luxus auf ursprüngliche Art genießen. © Das Goldberg Im „Das Goldberg“, einem Vier-Sterne-Superior-Hotel in Bad Hofgastein im Salzburger Land in Österreich, kommen Entspannungs-Suchende auf besondere Weise auf ihre Kosten. Das Hotel hat im Sommer einen so genannten Goldstollen gebaut. Runde 200.000 Kilogramm wiegen die Steinbrocken und die Baumstämme aus den Hohen Tauern, die das Highlight des Hotelspaß darstellen.

Im Goldstollen fühlen sich Erholungssuchende wie im Inneren eines Berges, weit weg von Stress und Lärm und schalten bei einer konstanten Temperatur von 42 bis 45 Grad Celsius ab. Wandern, golfen, biken, skifahren – auch unter professioneller Anleitung – und eine besondere Kulinarik sorgen für ein tolles Urlaubserlebnis.

www.dasgoldberg.at

Genießen in den Bergen. Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Verwöhn-Pension (ohne Getränke) für zwei Personen plus eine Spa-Behandlung pro Person im Goldberg in Bad Hofgastein. Einlösbar von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage und Ferienzeiten). Tel. 0 13 78 / 80 66 85 – Stichwort: „Das Goldberg“

Faszination Diemelsee erleben – Ausspannung garantiert in Göbel’s Seehotel in Heringshausen

+ Natur und Wellness genießen: Das Vier-Sterne Göbel’s Seehotel lädt zum Wohlfühlen ein. © Göbel Hotels Eingebettet in die Berge des Sauerlandes liegt die wunderschöne Natur- und Ferienregion Diemelsee – ein Eldorado für Naturgenießer, Wanderer und Wassersportler. Das Vier-Sterne Göbel’s Seehotel befindet sich in Heringhausen direkt am Ufer des Diemelsees und bietet einen traumhaft schönen Ausblick auf den See. In den geräumigen und komfortablen Zimmern des familien-geführten Hotels kann man herrlich entspannen und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen.

Das Restaurant „Seaside“ verwöhnt mit frischer, ideenreicher Küche und den Abend kann man in der neu renovierten Hotelbar oder bei schönem Wetter auf der zum See gelegenen Sonnenterrasse ausklingen lassen. Der 450 Qudratmeter große Wellness- und Beautybereich „Sea-SPA“ lädt zum Entspannen und Verwöhnen ein. Neben verschiedenen Saunen und einem Hallenbad steht auch eine Wellness-Außenterrasse mit Liegen zur Verfügung. Auf Wunsch verwöhnt Sie das Kosmetik-Team mit wohltuenden Beauty-Behandlungen.

www.hotel-diemelsee.de

Wohlfühlen am Diemelsee. Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im Galerie-Doppelzimmer zur Seeseite mit Genießer-Frühstücksbüffet, Verwöhnmenü und einer Aromamassage pro Person, dazu gibt es freie Nutzung Wellnesslandschaft „Sea SPA“ Tel. 0 13 78 / 80 66 83 – Stichwort: „Seehotel“

Kostenhinweis: Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht bar auszahlbar oder übertragbar und einlösbar zu allen verfügbaren Terminen nach Absprache . Die Gültigkeit dieser Gutscheine beträgt – soweit nicht anders vermerkt – ein Jahr ab dem Tag der Ausstellung. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten der Gewinner.

Die Gewinner vom 17. September: Ralph Köhler aus Heuchelheim (Anker´s Horn), Heidemarie Falkemeier aus Lemgo (Aqua Vita). Wir wünschen viel Spaß auf Ihrer Reise!