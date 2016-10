Lust auf Urlaub? Mitmachen und gewinnen

+ © BEST WESTERN Seehotel Frankenhorst Seesauna mit Marina © BEST WESTERN Seehotel Frankenhorst

Tolle Reiseziele locken auch diese Woche, ob eine herbstliche Auszeit in Schwerin, Wandern am Kaiserstuhl oder Winter in Bad Griesheim, wir haben für jeden Geschmack die passende Reise.

Rufen Sie an und nutzen Sie Ihre Chance von Samstag, 8. Oktober 2016 bis Montag, 10. Oktober, 23:59 Uhr und gewinnen Sie einen unvergesslichen Kurzurlaub.

Auszeit am See – Seehotel Frankenhorst in Schwerin

+ Direkt am See, in einer großen Parkanlage gelegen, empfängt das Vier-Sterne-Hotel seine Gäste. Erleben Sie eine tolle Kombination aus Ruhe und Natur, gepaart mit Wellness und Kultur. © nh Der Herbst eignet sich ideal für eine Auszeit am See. Zum Beispiel in Schwerin mit seiner malerischen Altstadt und dem prächtigen Schloss. Eingebettet in eine ruhige Parkanlage direkt am Schweriner Ziegelaußensee verspricht das Vier-Sterne-Seehotel Frankenhorst Natur und Erholung.

Die 59 gemütlichen Zimmer und Studios im Landhausstil verteilen sich auf mehrere Gästehäuser. Im „Lago Spa“ laden Schwimmbad, Whirlpool, Ruheraum, Saunen und verschiedene Massagen, Bädern und Kosmetikbehandlungen zum Entspannen ein. Highlight ist die schwimmende See-Sauna. Im Restaurant mit Wintergarten und Terrasse wird bei Seeblick ein umfangreiches Frühstücksbuffet und regionale Küche la Carte serviert.

www.seehotelfrankenhorst-schwerin.de

Herbstliche Auszeit am See in Schwerin. Gewinnen Sie drei Übernachtungen für zwei Personen im Best Western Seehotel Frankenhorst mit freier Nutzung des Wellnessbereichs und des Schwimmbads. Tel. 0 13 78 / 80 66 84 – Stichwort: „Schwerin“

Wandern zwischen Wein und Reben – Urlaub im Gasthaus Zur Sonne in Endingen am Kaiserstuhl

+ Erleben Sie die badische Gastlichkeit: Endingen am Kaiserstuhl eignet sich hervorragend für herbstliche Wanderungen und kulinarische Genüsse. © nh Die hervorragende Gastronomie, das milde Klima, die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt sowie die vielen Erholungsmöglichkeiten rund um den Kaiserstuhl, machen Endingen zu einem der schönsten Urlaubs- und Reiseziele in Deutschland. Besonders empfehlenswert ist der Kaiserstuhlpfad. Dieser Wanderweg führt über naturbelassene Wege, durch Weinberge, Laubwälder und Naturschutzgebiete bis ins benachbarte Ihringen, eindrucksvolle Ausblicke zum Schwarzwald und in die Vogesen inklusive.

Im Gasthaus zur Sonne im Ihringer Ortsteil Wasenweiler erleben Sie die sprichwörtliche badische Gastlichkeit. Das familiär geführte Gasthaus liegt zentral mit herrlichem Blick zum Kaiserstuhl. Regionale und feine Küche sowie Kaiserstühler Spitzenweine sind eine wahre Freude für den Gaumen.

www.endingen.de

www.sonne-wasenweiler.de

Wandern und genießen in Endingen am Kaiserstuhl. Wir verlosen drei Übernachtungen (So. – Mi.) für zwei Personen mit Halbpension in der Vor- und Nachsaison im Gasthaus Zur Sonne in Endingen am Kaiserstuhl. Tel. 0 13 78 / 80 66 85 – Stichwort: „Kaiserstuhl“

Gesundheit und Erholung pur – entspannen Sie sich in Bad Griesbachs heißen Quellen

+ Winter und Therme passen einfach perfekt zusammen: Wenn es draußen klirrend kalt ist, tankt man im Hamam Wärme und neue Kraft. © nh In Bad Griesbach finden Sie alles für ganzheitliches Wohlergehen. Maßgeschneiderte Heil- und Therapiemethoden sowie eine große Bandbreite an Gesundheits- und Wellnessangeboten schenken neues Wohlbefinden. Allem voran steht natürlich die Wohlfühltherme – vor allem in der kalten Jahreszeit. Im Winter bietet Bad Griesbach allen Aktiven seine Vielfalt: Das Nordic Walking weicht bei guter Schneelage dem Ski-Langlauf oder einer beschaulichen Winterwanderung in der weißen Pracht. Das Hotel garni Glockenspiel und Appartementhaus Poseidontherme in Bad Griesbach laden zu unvergesslichen Urlaubstagen ein. Hier stehen großzügig eingerichtete Zimmer und Appartements mit Balkon oder Terrasse zur Verfügung. Die hoteleigene Thermalbadelandschaft wird Sie begeistern.

www.badgriesbach.de

www.glockenspiel-poseidontherme.de

Winter in Bad Griesheim. Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen in Bad Griesbach. Sie wohnen im Hotel garni Glockenspiel oder im Appartementhaus Poseidontherme. Tel. 0 13 78 / 80 66 86 – Stichwort: „Bad Griesbach“

Die Gewinner vom 24. September: Klaus Slama aus Baunatal (Allgäu), Gudrun Löhr aus Ehringshausen (Glücksburg), Alexandra Ätzenbröck-Gehrlein aus Offenbach (Hamburg), Peter Schlosser aus Helsa (Liechtenstein) und Barbara Vaupel aus Kassel (München). Wir wünschen viel Spaß auf Ihrer Reise!